Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2019 Enrico Casella | “Le ragazze non mi sono

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : le qualificate alle Finali di Specialità - chi lotterà per le medaglie? : Oggi si è disputato il concorso generale femminile ai Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, l’all-around andato in scena a Meda era valevole anche come qualificazione alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica pomeriggio. Di seguito tutte le qualificate ai quattro atti conclusivi, c’era spazio per le migliori otto in ogni singolo attrezzi (al volteggio solo cinque ragazze hanno eseguito i due ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Fate indemoniate al volteggio - Carofiglio al comando. Le D'Amato e Villa inseguono : 19.48 Si stanno per concludere i momenti di riscaldamento sugli attrezzi. 19.46 Le Fate sono pronte per fare la differenza sugli staggi, Giorgia Villa ha bisogno di una stoccata per recuperare terreno sulle gemelle D'Amato che però sono due specialiste. Carofiglio cercherà una difficcile difesa sulla strava, probabilmente Desiree verrà superata. 19.44 Le Fate saranno alle amate ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : inizia la gara - battaglia totale nell'all-around. Giorgia Villa favorita : 19.08 Buona trave di Lara Mori che si distingue per eleganza, uscita un po' sbavata. Alice D'Amato si distingue per un preciso triplo avvitamento, buona la coreografia soprattutto nella parte centrale, un po' piegate le gambe sull'ultima diagonale ma è un buon esercizio. 19.06 Ad aprire la gara sono Sara Ricciardi alle parallele, Lara Mori alla trave, Alice ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : ultimo esame per le Fate prima dei Mondiali! : Le iscritte alla gara – Le stelle degli Assoluti – I favoriti per la vittoria Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, oggi si incomincia con il concorso generale femminile: spazio all'all-around delle ragazze che si daranno battaglia per la conquista del tricolore sul giro completo, in palio anche i pass per le Finali di ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : oggi l’all-around femminile. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi venerdì 13 settembre incominciano i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, al PalaMeda di Meda (in provincia di Monza e Brianza) si incomincia con il concorso generale individuale femminile. L’all-around delle ragazze si preannuncia altamente spettacolare e andrà in scena nella fascia preserale senza la contemporaneità della gara maschile, si tratta di una grande novità che potrebbe rivelarsi vincente in termini di ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : chi vincerà i tricolori? Giorgia Villa e Ludovico Edalli favoriti ma sarà battaglia : Giorgia Villa e Ludovico Edalli dovranno difendere il tricolore nel concorso generale dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Meda nel weekend del 13-15 settembre. Si preannuncia grande spettacolo in Brianza e i due all-around dovrebbero regalare grandi emozioni anche perché potrebbe regnare l’incertezza. La bergamasca sembra più forte della concorrenza sui quattro attrezzi visto il buono stato di forma, ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : l’Italia viaggia verso i Mondiali - quintetti ormai fatti per Stoccarda. Ultima gara a Meda : Manca meno di un mese ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, gli atleti stanno intensificando la preparazione per l’appuntamento più importante della stagione e il calendario propone delle gare che saranno cruciali per comprendere lo stato di forma e fare un punto della situazione a ridosso della rassegna iridata che metterà in palio anche dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : tutti gli ammessi e i partecipanti. Battaglia totale per i tricolori - ci sono tutti i big : Nel weekend del 13-15 settembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica artistica, a Meda andrà in scena l’ultima gara prima dei Mondiali in programma a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre. Si tratta dell’appuntamento più importante entro i nostri confini, si assegneranno i consueti dieci tricolori: due per il concorso generale e i dieci riservati alle singole specialità. Giorgia Villa si presenterà per difendere il ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : calendario - date - programma - orari - tv e streaming. Come seguire le gare di Meda : Nel weekend del 13-15 settembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2019 di Ginnastica artistica, a ospitare l’evento sarà il PalaMeda di Meda (in provincia di Monza e Brianza) dove verranno assegnati i tricolori: in palio i due titoli del concorso generale individuale e i dieci riservati alle singole specialità. Si tratta di un appuntamento importante, non soltanto perché conosceremo Campioni d’Italia ma anche perché sarà ...

Ginnastica artistica - rivoluzione in vista : le parallele verranno alzate di 10 centimetri! Nuova regola dal 2021 : rivoluzione importante per la Ginnastica artistica femminile a partire dal 2021. Le parallele asimmetriche verranno infatti alzate di cinque centimetri! Si tratta di una novità che potrebbe mutare gli equilibri della disciplina, un innalzamento degli staggi permetterà infatti differenti tipologie di evoluzione e anche più spazio per le uscite consentendo a diverse atlete di osare magari qualcosa in più a livello tecnico. Il Comitato Esecutivo ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le partecipanti e le convocate. USA con Biles - Russia a Mustafina - Cina giovane - Italia con le Fate : I Commissari Tecnici delle varie Nazionali hanno dovuto consegnare la lista delle convocate per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Tutti gli allenatori hanno comunicato alla FIG i nomi delle sei atlete che intendono portare in terra teutonica (cinque titolari e una riserva per le 24 Nazionali in gara nel team-event, gli altri Paesi saranno rappresentati da individualiste) ma va ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia maschile vuole l’impresa - le Olimpiadi sono possibili. L’analisi delle convocazioni - squadra solida : Dalla mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 al sogno di volare a Tokyo 2020 con la squadra. L’Italia maschile vuole giocarsi tutte le sue chance ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo: essere tra le migliori nove formazioni del turno eliminatorio escludendo Cina, Russia e Giappone che sono già ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le convocate provvisorie dell’Italia - le Fate trascinano il quintetto : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha consegnato la lista delle convocate ai Mondiali 2019 che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Si tratta di un elenco ufficiale con il quale si adempie al regolamento della FIG ma, come sempre, si potranno effettuare delle sostituzioni fino a ridosso della competizione. Cinque azzurre scenderanno in campo durante le qualifiche e ...

Ginnastica artistica - l’Italia viaggia oltre i 165 punti : Mondiali nel mirino - la squadra sogna in grande : L’Italia ha mosso il primo grande passo verso i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda dal 4 al 13 agosto, dopo la lunga estate trascorsa in palestra ad allenarsi è arrivo l’attesissimo debutto in gara e la nostra Nazionale si è fatta subito notare nell’amichevole andata in scena sabato mattina in Olanda. Le azzurre si sono imposte con un netto 165.766, un punteggio di assoluto spessore che alla ...