Festival di Sanremo 2020 | cosa si sa finora

Carlo Cracco - al via lunedì 16 il suo programma su RaiDue : “Poi scomparirò dalla tv? Volevo condurre il Festival di Sanremo ma…” : Ai nastri di partenza “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”, in onda su Rai Due da lunedì 16 settembre alle ore 19:40 mentre il sabato alle 14 andrà in onda una versione di 60 minuti con “Il meglio della settimana”. Il live cooking sarà condotto dall’ex volto storico di “MasterChef Italia” Carlo Cracco e dalla web creator Camihawke. Lo chef accoglierà un ospite nella sua cucina. Il cuoco amatoriale del giorno e lo Chef realizzeranno ...

Amici : Alberto Urso verso il Festival di Sanremo 2020 : Amici: Alberto Urso tra i cantanti di Sanremo 2020? Ultimi gossip Alberto Urso vuole seguire le orme degli altri vincitori di Amici di Maria De Filippi. Come sussurra il settimanale Oggi, il cantante vuole partecipare al prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto per la prima volta da Amadeus. Un sogno, quello del palco dell’Ariston, […] L'articolo Amici: Alberto Urso verso il Festival di Sanremo 2020 proviene da Gossip e Tv.

Alessandro Cattelan verso il DopoFestival di Sanremo 2020 - le prime indiscrezioni : Alessandro Cattelan verso il Dopofestival di Sanremo 2020: il conduttore Sky potrebbe passare in Rai per appropriarsila striscia notturna dopo le serate della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana. Secondo le ultime indiscrezioni, sono in corso trattative tra Alessandro Cattelan e i vertici Rai. Il presentatore sarà impegnato con X Factor dal 12 settembre ma il talent show volgerà al termine entro la metà del mese di dicembre. ...

Amadeus racconta il suo Sanremo 2020 : “Sara il Festival di tutti” : “Il mio compito sarà quello di scovare quante più canzoni capaci di resistere all’usura del tempo, senza snobismi, senza...

Sanremo 2020 - Amadeus : "Un Festival di tutti - musica senza snobismi e pregiudizi" : E alla fine Amadeus fu. Con un consenso praticamente unanime tra gli addetti ai lavori, sarà lui a condurre Sanremo 2020, di cui avrà anche la direzione artistica. Sebbene siano passate poche ore dall'annuncio ufficiale della Rai, è impossibile non chiedersi come sarà il "suo" Sanremo, che raggiungerà quota 70 edizioni. Un traguardo che andrà festeggiato."C'è da festeggiare una tradizione italiana, una di quelle che si rinnova senza rinnegare ...

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo. La Rai pensa anche a Fiorello : Un Festival di Sanremo all'insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l'intera Azienda. Questo sarà "Sanremo 70", un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston e che partirà da un'edizione di Sanremo Giovani che avrà un'apertura ancora maggiore alle nuove tendenze grazie anche alle ...

Amadeus a Sanremo - il colpaccio della Rai : il super Big che arriva al Festival : "Che dire?!? Felicissimo per Amadeus un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai!!! Non ce la posso fare..AIUTOOOO". Lo scrive Fiorello su Twitter. Nessuna conferma ufficiale ma qualche indizio piuttosto chiaro. Fiorello sarà, vedremo con quale ruolo, al fianco di Amadeus al Festival di