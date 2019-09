Una medaglia d' Onore al papà di Vasco Rossi | che disse no al fascismo

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Olanda. Mathieu van der Poel a caccia di Una medaglia : Mathieu van der Poel guiderà l’Olanda ai Mondiali 2019 di Ciclismo, che andranno in scena nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. La federazione olandese ha annunciato i convocati per le gare Elite maschili e tra di essi non poteva mancare il 24enne nativo di Kapellen, che dopo aver conquistato le medaglie iridate nel ciclocross e nella mountain bike, è pronto a salire sul podio anche su strada. Il corridore della Corendon-Circus ...

Bernardeschi : “Quando hai a disposizione più campioni è Una medaglia con due facce” : In questi giorni, solo dopo due giornate di campionato, la Serie A è in stand-by per dare spazio alle nazionali. Tra i giocatori che sono stati convocati da Mancini c’è anche Federico Bernardeschi che, nell’intervista rilasciata a Donatella Scarnati di Rai Sport, ha parlato del momento no che sta vivendo alla Juventus e conseguentemente in Nazionale. L’esterno d’attacco ha giocato solo pochi minuti in campionato e ciò, secondo lui, avrebbe ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 - Jessica Rossi : “Sono finalmente riuscita a vincere Una medaglia in casa - ero mai riuscita” : A Lonato del Garda si è appena conclusa la finale del trap femminile degli Europei di Tiro a volo, che ha visto la medaglia d’argento di Jessica Rossi, il quarto posto di Silvana Maria Stanco ed il quinto di Fiammetta Rossi. Oltre alle azzurre a fine gara ha parlato anche il DT Albano Pera. Jessica Rossi: “Avevo paura per la pioggia, perché se non fossi riuscita a ripararmi col cappello avrei dovuto togliere gli occhiali, che sono ...

Rackete - Salvini indagato per diffamazione | L'ex ministro : "Per me è Una medaglia" : L'ex ministro è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza

Rackete - Salvini indagato per diffamazioneL'ex ministro : "Per me è Una medaglia" : L'ex ministro è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è Una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è Una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

LIVE Mountain bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer sogna Una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross Crountry Elite maschile valida per i Mondiali di Mountain bike 2019. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross Country Elite maschile dei Mondiali di Mountain bike. In Canada, più precisamente a Mount Saint Anne nello stato di Quebec, è tutto pronto per la rassegna iridata sulla specialità olimpica a meno di un anno dai ...

Mi Community diventa Globale : scrivete i vostri migliori auguri per vincere Una medaglia esclusiva : Il sito Mi Community Altri Paesi è stato lanciato mesi fa con la missione di fornire la migliore assistenza possibile ai fan Xiaomi e ora sta diventando un sito Globale eliminando le barriere di alcune regioni specifiche. La Global Community ha lo scopo di presentare notizie di tendenza relative a Xiaomi, l'interfaccia MIUI ed eventi tecnologici, nonché le informazioni e gli aggiornamenti su tutti gli ultimi prodotti Xiaomi. L'articolo Mi ...

Una medaglia al posto dell’anello : così Enzo ha chiesto a Giusy di sposarlo durante la gara in bici : Singolare e romantica proposta di matrimonio durante una gara sull’isola d’Elba. Protagonista una coppia di aretini, che...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Sofia Collinelli è sesta nell’inseguimento femminile. NessUna medaglia per l’Italia : Non arrivano medaglie in casa Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2019 juniores di Ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania). Cinque le specialità in programma quest’oggi: i 500 metri femminili, la corsa a punti femminile, l’inseguimento individuale femminile, l’omnium e lo sprint maschile. Nei 500 metri donne, che non vedevano azzurre al via, è stata la francese Kouame a imporsi con il ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro maschile Elite - Filippo Ganna sogna Una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza – La presentazione della gara e le ambizioni degli azzurri – La medaglia d’oro di Andrea Piccolo nella categoria juniores – La medaglia di bronzo nel Team Relay – Il medagliere degli Europei 2019 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile degli Europei 2019, appuntamento da non perdere ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : per l’Italia dodici finali centrate - ma Una sola medaglia : Si sono conclusi ieri a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: tempo di bilanci per l’Italia, che chiude la rassegna iridata di categoria con dodici finali A centrate, ma con una sola medaglia conquistata. Sette gli atti conclusivi conquistati con gli under 23, cinque con gli Juniores, mentre per quanto concerne le distanze sono sette sui 1000, tre sui 200 e due sui 500. UNDER 23 Il miglior piazzamento lo fanno ...

Volley femminile - Italia alle Olimpiadi per la sesta volta consecutiva! Tutti i precedenti - a Tokyo 2020 per Una medaglia : Festa grande per la nostra Nazionale di Volley femminile, l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno travolto l’Olanda a Catania e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno centrato l’obiettivo alla prima occasione utile e possono così festeggiare: si tratta della sesta partecipazione consecutiva ...