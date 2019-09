Taylor Mega ha un nuovo amore | scoop a Pomeriggio 5 | “Viene dalla Spagna”

Taylor Mega - intimo di pizzo e lato B in primo piano : tutti in estasi : Ormai si sa, Taylor Mega adora provocare i suoi tantissimi fan con scatti e filmati ad alto tasso erotico. L’influencer, che abbiamo visto nei panni di naufraga all’ultima Isola dei Famosi e anche nella Casa del Grande Fratello, dove era entrata per qualche giorno per stuzzicare gli inquilini, continua a dare spettacolo su Instagram. Per tutta l’estate ha deliziato i suoi numerosi follower (sono quasi 2 milioni) con foto hot e ora è tornata a ...

Taylor Mega si scaglia contro le influencer : Taylor Mega ha pubblicato su Instagram uno scatto dove mostra il dito medio e polemizza contro le influecer che hanno chiesto costumi della sua linea senza poi sponsorizzarla. Dito medio contro le influencer e forse contro una in particolare. Taylor Mega ha pubblicato nelle sue storie di Instagram uno scatto quanto mai esplicito contro le influencer dei social. Il motivo? Aver chiesto un costume della linea della bella influencer senza poi ...

Taylor Mega ha i brand di lusso ai suoi piedi : Una collezione di scarpe da perdere la testa. Nelle storie di Instagram Taylor Mega sfoggia le sue pump e i sandali extralusso: sono tantissimi, molto più di quanti se ne possano desiderare. Anche il costo complessivo è da capogiro: “50mila euro di tacchi”, scrive la bella influencer a commento della foto. Tra le preferite di Taylor Mega, a giudicare dal numero di esemplari, le scarpe firmate Jimmy Choo e Casadei, ma non mancano quelle Dior, ...

Taylor Mega sensazionale in intimo di pizzo : Taylor Mega continua a far parlare di sé con video provocanti per i suoi follower, come l'ultimo condiviso nelle storie in cui si mostra con un completo di pizzo molto sensuale... Taylor Mega ama stuzzicare e provocare i suoi tantissimi seguaci con fotografie e video ad alto tasso erotico. Molti li pubblica nelle storie, uno stratagemma furbo e intelligente per ovviare alla “censura” per evitare che le foto possano essere ...

Taylor Mega sorprende con un grey look : L'ex special guest star del Grande Fratello 16, Taylor Mega, è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica. L'amica inseparabile di Erica Piamonte, nelle ultime ore, fa parlare di sé per via del suo nuovo look mostrato sui social. Tra le sue ultime Instagram stories, infatti, la web influencer è apparsa in una serie di video e foto, che la immortalano mentre mostra fieramente il suo nuovo colore di capelli. Questa volta, la webstar Taylor ha ...

“Vi piaccio così?”. Taylor Mega rivoluziona il suo look : le foto dopo la trasformazione : Taylor Mega scatenata su Instagram con il suo nuovo look. Per la sua chioma fluente l’influencer ha optato per un colore grigio con una base scura. Ha commentato uno dei suoi video sui capelli grigi così: “Mai prendersi troppo sul serio”, ha detto Taylor Mega. In questi giorni la ragazza è tornata a parlare di amore e donne, un argomento piccante che ha scatenato i suoi follower. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi accetta di fantasticare sulle ...

Taylor Mega hot : «Il sesso? Per me è importantissimo - se non lo faccio divento nervosa» : Taylor Mega è sempre molto attiva sui social, tra foto hot e dirette in cui risponde ai suoi followers. E nelle ultime stories ha lasciato i suoi fan a bocca aperta rispondendo ad alcune domande, tra cui qualcuna decisamente bollente. «Il sesso? Per me è importantissimo, devo farlo spesso. Se non lo faccio per un tot, divento proprio nervosa», ha candidamente detto la bellissima Taylor, che ha parlato anche di reality («Non mi piacciono, o ...

Taylor Mega capelli grigi foto : il commento dell’influencer : capelli Taylor Mega: un nuovo look o una scelta momentanea? L’influencer sorprende tutti su Instagram con alcuni video Taylor Mega riesce sempre a far parlare di sé. E non si impegna nemmeno molto per farlo. Questa volta cos’è successo? Ha pubblicato dei video su Instagram con cui ha mostrato il suo (momentaneo?) nuovo look: capelli […] L'articolo Taylor Mega capelli grigi foto: il commento dell’influencer proviene da ...

Taylor Mega fraintesa : Non parlavo di fatti che mi riguardavano : La storia sui milionari scorretti condivisa da Taylor Mega ha fatto molto discutere, tanto che l'influencer ha dovuto fare marcia indietro, eliminarla e specificare che non c'era nessun riferimento alla sua storia personale La storia condivisa questo pomeriggio da Taylor Mega ha fatto molto discutere. La ragazza ha messo nel suo mirino i milionari, o presunti tali, a quanto pare un po' troppo parsimoniosi e scorretti nei confronti ...

Taylor Mega contro l’ex? Si dicono milionari e poi non ti restituiscono le cose” : Non è una persona che parla in maniera troppo velata e, in una delle sue ultime Instagram story, Taylor Mega ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di chi si finge ricco. Sebbene in questa occasione abbia scelto di non nominare il destinatario del suo messaggio, però, qualcuno ha pensato che si potesse trattare di Hormoz Vasfi, il milionario iraniano con cui si vociferava avesse una relazione. Un flirt che la influencer non ha mai ...

Taylor Mega attacca l’ex fidanzato milionario : “Che poraccitudine” : Taylor Mega attacca sui social l’ex fidanzato milionario: il piccolo sfogo Taylor Mega attacca il suo ex fidanzato e lo fa senza fare alcun nome. La modella 25enne si lascia andare a un brevissimo sfogo su Instagram, che riguarda appunto un uomo con cui ha di certo avuto una relazione. Potrebbe trattarsi di Hormoz, il […] L'articolo Taylor Mega attacca l’ex fidanzato milionario: “Che poraccitudine” proviene da ...

Taylor Mega - brividi a Venezia. Sfila così sul red carpet - lo squarcio sul davanti manda in tilt i paparazzi : Sul red carpet della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, non poteva mancare l'esplosiva Taylor Mega. L'influencer udinese ha stregato tutti, e catturato l'attenzione dei flash, sfoggiando un abito che davvero in poche possono permettersi. Leggi anche:Scarlett Johansson sul red carpe

Da Giulia De Lellis a Taylor Mega : la carica di chi non sfila a Venezia per il cinema : Si moltiplica anno dopo anno la presenza di influencer ed ex volti noti dei reality show alla Mostra del cinema di Venezia. A sfilare sui red carpet dei numerosi film presentati in occasione del Festival sono stati, tra gli altri, Giulia De Lellis, Taylor Mega, Alex Belli, Sonia Lorenzini e Andrea Cerioli. Anche la Mostra, sempre più anno dopo anno, diventa palcoscenico social.

Taylor Mega lascia il segno : ‘trasparente’ sul red carpet a Venezia : Taylor Mega lascia il segno: ‘trasparente’ ed esplosiva sul red carpet a Venezia. I fan all’assalto. Lei: “Non resisto” Non poteva mancare l’esplosiva Taylor Mega su una delle passerelle più glamour d’Italia, il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E infatti non è mancata, così come non è mancato il suo stile inconfondibile, […] L'articolo Taylor Mega lascia il segno: ...