Berlino | turbolenze sul volo proveniente da Lamezia Terme | “8 feriti | grave una donna”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Decollato da, un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da“poco prima dell’atterraggio” questo pomeriggio all’aeroporto di-Tegel causando il ferimento di otto passeggeri, tra cui quello “” di una donna che però non è in pericolo di vita. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa citando i Vigili del fuoco e proprie informazioni senza precisare la nazionalità dei. Un portavoce dell’aeroporto ha spiegato al Tagesspiegel che “probabilmente i passeggeri non avevano le cinture di sicurezza allacciate”. Foto dal profilo Twitter dei Vigili del fuoco diL'articolosulda: “8una donna” proviene da Il Fatto Quotidiano.

