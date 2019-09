Giovane per sei anni ha vissuto incatenato perché per il padre era posseduto da uno

Torna a casa prima del previsto e inizia a fare le pulizie - vede il marito molto agitato poi capisce il perché - sotto il letto era nascosta la sua Giovane amante : Una donna è Tornata a casa prima del previsto e ha visto il marito molto agitato che era in cucina a bere acqua con un po’ di vino. In un primo momento l’ha salutato e ha pensato di pulire da cima a fondo casa, avendo molto tempo disponibile. La donna ha cominciato prima con la cucina poi con la stanza da letto. Proprio nella stanza da letto ha trovato una giovane donna nascosta che aspettava il momento opportuno per fuggire. La ...

Giovane madre fa morire di fame il figlio di 21 mesi perché non diceva “amen” dopo aver finito di mangiare : Una donna di 21 anni ha compiuto un delitto atroce,ha fatto morire di fame il figlio di 21 mesi perché dopo aver mangiato non ringraziava il Signore dicendo “amen”. La donna che si chiama Ria Rmkisson è stata fermata nella sua casa di Baltimora negli Stati Uniti d’America. La donna è stata per due volte ricoverata in un ospedale psichiatrico e da qualche tempo frequentava una setta religiosa. La donna era membro della “One Mind ...

Salerno - operata al cuore : muore Giovane 17enne : La ragazza si era presentata in ospedale per un forte mal di testa. Il padre: "Ci hanno detto tante bugie. Ora voglio la verità". È morta in ospedale dopo un intervento al cuore. Era stato un forte mal di testa a costringere la 17enne Lucia Ferrara a recarsi all'ospedale. Così i genitori hanno accompagnato subito la figlia al Pronto soccorso. Era il 29 agosto e pochi giorni dopo, la giovane è deceduta. Ora il padre della 17enne non ...

Calciomercato Roma - il team manager De Sanctis allo scoperto sul futuro del Giovane Riccardi : “Non abbiamo mai pensato di privarci di Riccardi e degli altri nomi che sono stati fatti. Mi riferisco a Celar, Bouah e Calafiori. Mai”. Sono le importanti dichiarazioni del team manager della Roma, Morgan De Sanctis, sulle voci di una possibile cessione di Alessio Riccardi nell’affare poi saltato con la Juventus per Rugani. “La Roma, come ha sempre fatto e come continuerà a fare, se ha nel proprio settore giovanile ...

Giovane coppia lascia morire di fame la figlia di tre mesi per allevarne una virtuale su internet : Una storia assurda quella che si è verificata in Corea del Sud. A Suwon un quartiere di Seul. Una Giovane coppia di sposini lui 41 anni, lei 25 anni, ha deciso di far morire lentamente di fame la figlia di soli 3 mesi. Il motivo di tale decisione è assurdo. La coppia voleva allevare una figlia virtuale su internet. Entrambi avevano perso il lavoro e passavano tutto la loro giornata in un internet caffè. La piccola era nata ...

Governo Conte 2 - è un esecutivo di 40enni : il più Giovane della storia repubblicana. Per Di Maio record alla Farnesina : Il più giovane Governo della storia repubblicana. È il record già registrato dal secondo esecutivo presieduto di Giuseppe Conte. Con i suoi 47,4 anni di media, batte sia il Governo Renzi (47,8) che il Conte 1, fermo a 50. A fare la differenza è di nuovo Luigi Di Maio, che ad appena 33 anni abbassa in maniera evidente la media e sarà il più giovane ministro degli Esteri della storia. Poco più anziani Fabiana Dadone, 35enne ministra della Pubblica ...

Giovane coppia per divertimento attacca il figlio di 22 mesi al muro con lo scotch e lo fotografano divertiti mentre lui piange disperato : Un bambino di soli 22 mesi ha vissuto degli attimi di terrore che forse per il trauma subito non dimenticherà mai. Il piccolo di 22 mesi è stato attaccato al muro con un nastro adesivo dai propri genitori vicino a una presa elettrica. mentre il bimbo piangeva per paura, i suoi giovani genitori ridevano a crepapelle. I due genitori, Cordea Honea di 19 anni e la compagna Jayla Hamm di 18 anni erano andati a una festa lasciando il figlio ...

Giallo a Pisa : Giovane donna trovata morta in un supermercato : Una donna, Pisa, è stata trovata morta in un supermercato chiuso della periferia della città toscana, nella giornata di ieri, 1° settembre. La 32enne era nel bagno e, a quanto denunciato dai Cobas, potrebbe essere stata lì per due giorni. La 32enne si trovava nel bagno del supermercato Ad accorgersi del corpo della donna è stata una guardia giurata che ha subito allertato i soccorsi. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto ...

Giallo a Pisa - Giovane donna trovata morta nel bagno di un supermercato : “Era lì da giorni” : Una donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata nel bagno di un supermercato alla periferia di Pisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso. Era stata la madre a denunciare la scomparsa della donna: sul corpo non c'erano segni di violenze.Continua a leggere

Napoli - Giovane mamma muore di tumore : polemica per il post della cantante Giusy Attanasio : Una giovane madre di appena ventisette anni di età si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. La donna, da tempo malata di leucemia, era una fan della cantautrice napoletana e cantante neo-melodica Giusy Attanasio. Elisabetta, questo il nome della giovane madre, era da settimane ricoverata presso il reparto di ematologia dell'istituto ospedaliero 'Antonio Cardarelli' di Napoli. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, oggi - ...

Mercato Juventus : è sfida col Milan per il Giovane prodigio dell’Arsenal : Mercato Juventus: è accesissima la sfida di Mercato tra Juventus e Milan per un baby talento dell’Arsenal . Come riportato da ‘The Sun’ e diffuso in Italia da CalcioMercato.it, le due squadre taliane hanno messo gli occhi su Sam Greenwood, 17 anni, attaccante dei Gunners che ha impressionato in occasione degli Europei Under 17, realizzando […] More

Morto da 45 giorni - la moglie per vendetta non lo seppellisce l’aveva tradita con una Giovane colombiana alla quale aveva lasciato in eredità due lussuosi appartamenti : La vendetta è un piatto da servire freddo. Forse in questo caso fin troppo freddo. Il cadavere di un uomo giace in una cella frigorifera di un obitorio da 45 giorni. La moglie ha dichiarato sui giornali che non ha nessuna intenzione di seppellire il proprio marito, perché prima che morisse l’uomo l’aveva tradita con una giovane e prorompente colombiana. Il defunto era un architetto di mezza età molto conosciuto in un paesino ...

Giovane sposa perde la memoria poche ore prima del matrimonio e dimentica suo marito : Una Giovane donna di 25 anni ha perso la memoria poche ore prima di pronunciare il fatidico si. I medici di una delle università più famosa del mondo stanno cercando da anni di comprendere cosa sia veramente accaduto. La donna, poche ore prima del matrimonio, è stata colpita da un’epilessia improvvisa che le ha portato a perdere la memoria e a dimenticare chi fosse il suo futuro sposo. La ragazza si chiama Katie Spinks e il giorno del ...

Novara : Giovane ucciso - fermato confessa su facebook : l'ho fatto per amore : Novara: giovane ucciso, fermato confessa su facebook. "Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore...