Mercato estivo concluso | Juventus ' regina' con gli innesti di De Ligt | Rabiot e Ramsey

Verdi - Rebic e Icardi. Il calcio Mercato estivo al fotofinish : L'ultimo giorno di mercato è sempre il più frenetico. Come Verdi , passato dal Napoli al Torino nei secondi conclusivi della finestra estiva. Il botto finale però è rappresentato dalla fine della telenovela di Mauro Icardi, che sei mesi dopo aver perso la fascia di capitano all'Inter approda al Paris Saint-Germain in prestito. L'attaccante argentino e la moglie-agente Wanda Nara si sono trasferiti a Parigi proprio nelle ultime ore ...

Chiuso il calcio Mercato estivo! Non solo Rebic e Mkhitaryan - tanti colpi anche nelle piccole : gli acquisti dell’ultimo giorno : Le big si rinforzano con colpi dal profilo internazionale, le piccole puntellano le rose con colpi interessanti: tutti i colpi dell’ultimo giorno di calciomercato estivo Il countdown scorre veloce: 5-4-3-2-1-0. Alle 22:00 precise il calciomercato estivo della Serie A chiude i battenti. Le squadre hanno completato le proprie rose, gli allenatori dovranno fare i conti con le conferme, i nuovi arrivi e magari anche qualche desiderio ...

La Serie A è terza per spesa nel Mercato estivo dopo Inghilterra e Spagna : Nonostante i club italiani abbiano speso, sul mercato estivo , 1,13 miliardi di euro, aumentando il valore delle spese rispetto agli anni passati, la Serie A si piazza comunque al terzo posto nella classifica del calcio mercato . Prima dell’italia ci sono Inghilterra e Spagna . Italia Oggi riporta i dati di Transfermarkt in merito. La cifra spesa dai club italiani è quasi triplicata rispetto ai 472 milioni spesi nel 2015. A guidare la ...

Calcio - riparte il campionato dopo un Mercato estivo da un miliardo di euro (e non è finita) : Il Napoli di Carlo Ancelotti e soprattutto l’Inter di Antonio Conte, dopo i mega investimenti voluti dai cinesi di Suning, non intendono rassegnarsi al ruolo da comprimari della sempre favorita Juventus

CalcioMercato - le notizie di oggi – De Ligt è della Juve - James si allontana - nome suggestivo per il Bologna : DE Ligt-Juve, CI SIAMO – Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece ...