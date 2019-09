Alessandro Zarino nuovo tronista U&D | Jessica Battistello | ' Risponderò a tempo debito'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019)è ufficialmente uno dei quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne: il giovane, dopo l'esperienza a Temptation Island, è approdato al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filiippi, dove dovrà contendersi le corteggiatrici con Giulio Raselli, altro tentatore del reality. La presenza in studio di, durante la prima registrazione dello scorso 29 agosto, ha lasciato di stucco i fan del programma in quantosi era legato non poco a. L'ex di Andrea Filomena, dietro l'insistenza dei suoi follower, ha rotto il silenzio sulla questione.sul trono di: '' Durante la prima registrazione due sono state le coppie, ormai ex, di Temptation Island presenti in studio, ossia Ilaria e Massimo, con la sua nuova fidanzata Sonia Onelli, e Katia e Vittorio, il quale si è presentato in compagnia dell'ex ...

Notiziedi_it : Alessandro Zarino tronista a Uomini e donne: il video di presentazione completo - Seicomeloro : RT @Iperborea_: Alessandro Zarino e Giulio Raselli nuovi tronisti. #uominiedonne - ohiohimarta : Alessandro Zarino...Raffaellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #uominiedonne -