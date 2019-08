Calciomercato Serie A | le ultime | Torino su Bertolacci | nomi nuovi per il Genoa | le idee

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Cremonese ancora protagonista - Crotone grandi firme : Ultimi giorni di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto su tutte le trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. ancora protagonista la Cremonese, la cessione di Montalto in prestito al Venezia apre all’arrivo dell’attaccante Ceravolo, si sta per completare dunque un reparto avanzato di tutto rispetto. Per il centrocampo testa a testa tra Gustafson e Valzania, colpo del Livorno che ha preso Antonino ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : effetto domino per gli attaccanti - bel colpo del Pisa : Calciomercato – Non solo il Calciomercato di Serie A. Anche per Serie B e Serie C sono gli ultimi giorni di trattative. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Bel colpo del Pisa che prende Varnier dall’Atalanta. Il difensore centrale, ex Cittadella, è voglioso di rilancio dopo un grave infortunio. Toscani che si avvicinano anche a Millico del Torino. Si muove anche la Juve Stabia che si avvicina allo svincolato Garofalo e ...

Calciomercato Serie A : tutti i colpi chiusi oggi e le trattative aperte : Calciomercato Serie A: tutti i colpi della giornata e tutti gli affari possibili fino al 2 settembre Juventus, scambio Dybala-Icardi con Inter ancora possibile, ma occhio al PSG Uno degli ultimi colpi del Calciomercato potrebbe essere lo scambio tra Dybala e Icardi. Nonostante Wanda Nara abbia confermato la sua volontà di restare all’Inter, la trattativa […] More

Calciomercato - le notizie di oggi – Fiorentina show - le trattative in Serie A - novità Neymar : Fiorentina show – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde, non si ferma più la Fiorentina che sta per raggiungere alcuni accordi in entrata ed in uscita. Sempre più vicino lo scambio con l’Inter che riguarda Dalbert e Biraghi, il calciatore nerazzurro si è convinto ad accettare la destinazione viola ed il nero su bianco dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Sebastian Cristoforo è indirizzato al Girona ...

Calciomercato Serie B : Chievo - Empoli e Trapani fanno spesa in Serie A : Calciomercato Serie B, tre squadre ufficializzano nuovi acquisti provenienti dalla Serie A. Il Chievo prende in prestito Segre dal Torino, l’Empoli avrà per un anno Gazzola dal Parma mentre sempre dai ducali – ma a titolo definitivo – arriva Scaglia al Trapani. I comunicati. “Il ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Torino F.C. in prestito fino al 30/06/2020 con diritto di riscatto e controriscatto le ...

Serie A calcio 2019-2020 : le rose delle 20 squadre - gli acquisti del Calciomercato - probabili formazioni e allenatori : Sabato 24 agosto incomincerà la Serie A 2019-2020 di calcio, le 20 squadre iscritte al massimo campionato italiano sono pronte a darsi battaglia per raggiungere i propri obiettivi. La Juventus inseguirà il nono scudetto consecutivo ma i Campioni d’Italia dovranno stare attenti a una concorrenza sempre più importante con Inter e Napoli che si sono rinforzate e cercheranno di mettere in difficoltà i bianconeri. Atalanta, Roma, Milan e Lazio ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : svincolati per Crotone e Cosenza - affari Pescara-Milan : Novità di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : doppio colpo Crotone - la Cremonese punta un attaccante : Calciomercato – Non solo le squadre di Serie A. Ultimi giorni di mercato anche per quelli di B e C. A fare il punto sulle trattative è la Gazzetta dello Sport. La Cremonese non si ferma e dopo Ciofani sta valutando. Se ci saranno uscite (Montalto) potrebbe esserci un’entrata. Il nome in prima linea è quello di Fabio Ceravolo del Parma. Il Frosinone non molla Falcinelli, ma attenzione alle piste estere per l’attacco ciociaro. ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nomi nuovi per la mediana del Bologna - innesto Verona - attiva la Spal : Calciomercato – Il mercato sta per chiudersi, ma le squadre sono ancora al lavoro. A fare il punto sulle trattative è La Gazzetta dello Sport. La Roma continua il pressing su Rugani. Come noto, Fonseca vuole un difensore centrale e il profilo dello juventino sarebbe quello ideale. Rugani ha già dato un’apertura di massima al trasferimento, che renderebbe felice anche la compagna Michela, impegnata a Roma. Non dovesse trovarsi un ...

Calciomercato Serie B e C : colpo Juve Stabia - l’Empoli prende un baby dall’Inter - cessione Catania : Si muovono le società di Serie A e B. Ecco alcune ufficialità. S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore KARAMOKO CISSE, classe ’88, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’ Atalanta B.C., con la quale ha esordito in Serie A nel 2006, ha ...

Calciomercato 2019-2020 : acquisti e cessioni delle squadre di Serie A. Le nuove rose e le probabili formazioni : Mancano ancora una decina di giorni alla chiusura del Calciomercato estivo e sono ancora possibili delle operazioni di grande interesse, c’è ancora tutto il tempo per cercare il colpaccio e le squadre possono ancora rinforzarsi e vendere giocatori di cui non hanno più bisogno ma mancano soltanto quattro giorni alla prima giornata della Serie A 2019-2020 che scatterà nel weekend del 24-25 agosto. La Juventus sarà come sempre la squadra da ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Offerta per Dybala - il futuro di Icardi - il punto sulla Serie A : Offerta PER Dybala – Nonostante l’ottima impressione dimostrata nelle ultime amichevoli, dopo il rientro dalle vacanze, i bianconeri continuano a non considerare incedibile Paulo Dybala. Ma, dopo i vari ‘no’, sembrerebbe il Paris Saint Germain l’unica squadra che la Joya prenderebbe realmente in considerazione. I francesi, sempre pronti a cedere Neymar e sconfitti ieri dal Rennes, vogliono fare sul serio per quanto riguarda ...

Calciomercato Serie A - cosa manca? Il punto : dalla Juventus alla Sampdoria : Due settimane alla chiusura del mercato. Soltanto 5 giorni all’avvio della prossima stagione di Serie A e molte squadre, se non tutte, hanno ancora qualche vuoto da colmare. In particolare, ci concentreremo su 10 squadre. Juventus La Juventus era già completa ed ha aggiunto ulteriore qualità alla rosa. Il principale compito di Paratici sarà sfoltire un organico che vanta troppi giocatori. A partire dovranno essere almeno uno se no ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nuovo portiere per la Spal - altro colpo del Bologna - i nomi per la Lazio : Calciomercato – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. ...