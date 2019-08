Traffico Roma del 26-08-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 09 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA INFATTI IMPEDIMENTI DI RILIEVO. NESSUNA SEGNALAZIONE QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE NÉ SULLE CONSOLARI. DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I SOLITI ORARI, ANCHE LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE. RICORDIAMO CHE LA ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 09 : 00 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico QUESTA MATTINA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SU TUTTE LE CONSOLARI STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LUNGO LA TANGENZIALE EST. PER ORA SPOSTAMENTI SCARSI ANCHE IN CITTÀ IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE IN ORARIO 22-06 LAVORI DI PULIZIA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DA VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE VIA LAURENTINA E DA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE FIUMICINO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 08 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico QUESTA MATTINA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SU TUTTE LE CONSOLARI STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LUNGO LA TANGENZIALE EST. PER ORA SPOSTAMENTI SCARSI ANCHE IN CITTÀ IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE IN ORARIO 22-06 LAVORI DI PULIZIA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DA VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE VIA LAURENTINA E DA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE FIUMICINO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LUNGO LA TANGENZIALE EST. E PER ORA TUTTO TRANQUILLO ANCHE IN CITTÀ PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA IN PROGRAMMA QUESTA ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LUNGO LA TANGENZIALE EST. E PER ORA TUTTO TRANQUILLO ANCHE IN CITTÀ PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA IN PROGRAMMA QUESTA ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LUNGO LA TANGENZIALE EST. E PER ORA TUTTO TRANQUILLO ANCHE IN CITTÀ PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA IN PROGRAMMA QUESTA ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 19 : 30 : ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI MONTI TIBURTINI, INEVITABILI RIPERCUSSIONI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. PER IL RESTO IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 18 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma, INCIDENTE AVVENUTO AL KM 18 E 400 PRESTARE ATTENZIONE è SEGNALATA ANCHE PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE SULLA VIA APPIA CODE DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DEL SOTTOPASSO DI CIAMPINO. SULLA TANGNZIALE EST POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 17 : 30 : ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA PONTINA CI SONO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO A PRATICA DI MARE. INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI MONTI TIBURTINI, CI SONO FILE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. PROBLEMI ANCHE SU VIA APPIA NUOVA DOVE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DI CIAMPINO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN DIREZIONE DEL RACCORDO ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 16 : 30 : DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE SU VIA PONTINA CI SONO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO A PRATICA DI MARE. PROBLEMI ANCHE SU VIA APPIA NUOVA DOVE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DI CIAMPINO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico INCOLONNATO SULLA VIA APPIA NUOVA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE Roma A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI SAN FELICE DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA Roma-GENOA. GIÀ DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma – CIVITACASTELLANA – VITERBO LA ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI, CIRCOLAZIONE CHE SARÀ AGEVOLATA, FINO ALLE 22.00, DAL FERMO DEI MEZZI PESANTI SULL’INTERA RETE NAZIONALE SALVO I CASI CHE SONO AUTORIZZATI DALLA LEGGE ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA Roma-GENOA. GIÀ DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI SAN FELICE ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 13 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE CENTOCELLE UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE. CHIUSO, FINO A CESSATE ESIGENZE, UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. RESTA CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI IN VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO A CESSATE ESIGENZE, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE. RESTA CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI IN VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16. ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA LINEA METRO A INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI: ATTIVO UN SERVIZIO BUS ...