Gli americani hanno troppo rispetto per l’antica Roma per voler fare la sua fine

Basket - clamoroso tonfo del Team USA in vista dei Mondiali : l’Australia interrompe la striscia record deGli americani : La formazione di Popovich si arrende agli australiani, interrompendo così una striscia di 78 successi consecutivi iniziata nel lontano 2006 Il Team USA torna ad assaporare l’amaro gusto della sconfitta, cedendo in amichevole all’Australia davanti a oltre cinquantamila spettatori. Una battuta d’arresto indolore, che interrompe però una striscia record di 78 vittorie consecutive, iniziata nel lontano 2006 dopo il ko che gli ...

La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino una partita dei Giochi panamericani perché ha sbaGliato il colore della divisa : La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino per 20 a 0 una partita contro la Colombia ai Giochi panamericani in corso in questi giorni in Perù. La sconfitta a tavolino è stata decisa dopo che le giocatrici

Addio alla voce "Amatissima" (e furiosa) deGli afroamericani - : Seba Pezzani La scrittrice nel 1993 fu la prima donna di colore a vincere il Nobel. Fu insegnante, editor e attivista politica Quando, nel 1993, Toni Morrison fu insignita del premio Nobel per la Letteratura, prima afroamericana nella storia, non in pochi storsero il naso, ritenendola un'operazione di facciata, una sorta di ammenda pubblica verso i torti di un popolo, quello degli schiavi afroamericani di cui era una discendente. Non ...

Carabiniere ucciso - la seconda telecamera e i 24 minuti di buio : trappola mortale deGli americani? : A svelare i misteri della morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega potrebbe esserci una seconda telecamera. Quella che ha filmato il passaggio di Finnegan Lee Elder e Christian Hjorth Natale prima dell'omicidio. Posto a ridosso di una vineria in via Gioacchino Belli (Roma), l'occhio elettronico er

Carabiniere ucciso - daGli italoamericani una raccolta fondi per la famiGlia Cerciello : La morte di Mario Cerciello Rega ha sconvolto la comunità della Bay Area, a San Francisco. L'iniziativa avviata da due donne...

Carabiniere ucciso - le famiglie deGli americani mettono in campo la loro controindagine : I genitori di Elder e di Natale Hijorth vogliono vederci chiaro e chiamano dagli Usa una squadra di investigatori privati

Ivan Scalfarotto : "Doverosa la mia visita ai due americani. Salvini mi ha trasformato in un target deGli haters" : Ivan Scalfarotto è convinto del suo gesto. L’ispezione all’interno del carcere di Regina Coeli per vedere le condizioni di detenzione dei due americani indagati nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha creato un caso politico. “Tutto è cominciato quando il ministro Salvini ha deciso di trasformarmi in target”, ha dichiarato il deputato del Pd in un’intervista a La ...

Carabiniere ucciso - Scalfarotto (Pd) in carcere daGli americani : ‘No trattamenti inumani’ : I due ragazzi di nazionalità statunitense, Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, si trovano nel carcere romano di Reina Coeli. Il primo ha confessato di essere stato lui ad affondare per ben 11 volte la lama di 18 centimetri del suo coltello dal marine nel corpo del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Il secondo, almeno da quanto emerge nelle ultime ore, starebbe invece prendendo le distanze dall’amico, affermando di averlo ...

Gli americani amano questo bidet portatile : Si può guardare dal lato pratico – come una manna dal cielo in momenti particolarmente difficile – oppure dal lato ambientale – per i vantaggi che garantisce nella lotta agli sprechi: in entrambi i casi, poter disporre di un bidet portatile e ricaricabile può sembrare buffo per noi, ma è un grosso passo in avanti nei paesi che non hanno l’abitudine a utilizzarlo. Diffonderne l’uso è una delle priorità di Sonny, startup californiana che ...

Chi sono Gli avvocati che difenderanno i giovani americani nel caso Cerciello : Scendono in campo i "principi del foro" per la difesa di Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due 19enni californiani detenuti a Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I familiari del primo ragazzo, accusato materialmente di aver sferrato le 11 coltellate che hanno ucciso il militare, hanno nominato Roberto Capra e Renato Borzone. Il primo, torinese di 47 anni e autore di un 'legal thriller' di ...

Brugiatelli : Cerciello valoroso - gli devo la vita"Gli americani mi minacciarono al telefono" : In una nota l'uomo racconta la sua versione di quanto accaduto giovedì sera: "Non sono un informatore e non sono un intermediario di pusher - dice - Ho chiamato il 112 perché ho avuto paura".

Carabiniere ucciso - freddi e indifferenti i due americani in carcere secondo Gli operatori : indifferenti all'ambiente, agli altri detenuti che li ricambiano con la stessa indifferenza, come inconsapevoli del perché si trovino in carcere. Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani di 19 e 18 anni fermati venerdì scorso per l’omicidio in una notte di follia romana del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, di cui ieri si sono svolti i funerali, appaiono distaccati e per nulla preoccupati. A tracciarne un ...

Carabiniere ucciso - inquirenti : «Gli americani interrogati con tutte le garanzie» Live : Prestipino illustra i primi dati acquisiti all’inchiesta sull’omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega e fa chiarezza su alcuni punti oscuri oggetto di polemica

Caso Cerciello Rega : "Gli americani in carcere? Indifferenti a tutto - ma non hanno perso sonno e appetito" : “Indifferenza totale”. Con queste parole gli operatori carcerari di Regina Coeli descrivono il comportamento di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani fermati venerdì scorso per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. A riportare le testimonianze è il Corriere della Sera.“Con noi non comunicano. Eppure l’inglese lo parliamo bene. Non ci dicono nemmeno ...