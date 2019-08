Calciomercato Juventus | Eriksen è un’occasione | può ancora lasciare il Tottenham

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Christiantorna di moda per ildella. Il centrocampista danese puòilcome rivela sulla sua edizione on line il Daily Mail. Il danese èper i bianconeri che potrebbero rinforzare un centrocampo che da qui alla fine del mercato puòcambiare pelle. Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey sono gli unici inamovibili. Emre Can, Matuidi e anche Bentanctur sono nella lista dei partenti per fare cassa o per scelta tecnica.: Pochettino non trattieneUn indizio per ildellasulla questioneè arrivato ieri dopo la sconfitta delcon il Newcastle 1-0. Il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino ha ammesso, quasi stizzito, che non sa se sarà questa l’ultima gara del centrocampista con la maglia del club inglese. Una dichiarazione che arriva proprio quando il ...

