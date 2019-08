Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 25 agosto 2019) E’ “certamente possibile”. Così il presidente Usa Donaldha risposto, prima dell’incontro con il premier britannico Boris Johnson alla domanda se ha intenzione di invitare la Russia al G7 delche si terrà in America.Johnson perè’ “l’uomo giusto” per la Brexit, assicurando che Boris Johnson “non ha bisogno di consigli” e tornando a ribadire che un “grosso accordo” con la Gran Bretagna “arriverà presto”Il presidente Usa chiama fake news le notizie, che definisce “false e inaccurate” sulle tensioni con gli altri paesi del G7 e sui rischi di recessione. Gli incontri con i leader stanno andando “molto bene” e “il nostro Paese, economicamente sta andando alla grande”. “Prima che arrivassi in Francia ...

Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Trump: inviterò Putin al G7 2020 negli Stati Uniti - HuffPostItalia : Trump: inviterò Putin al G7 2020 negli Stati Uniti -