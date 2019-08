Risultati Ligue 1 | il Bordeaux di Paulo Sousa vince in trasferta | la classifica

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) Vittoria per ildell’ex tecnico della Fiorentinache ha superato 2-0 inil Dijon in uno degli anticipi della terza giornata di1. Questo successo ha permesso alla squadra francese di salite a quota 4 punti in. Vittoria inanche per il Nantes sull’Amiens (1-2) con i padroni di casa in 10 dal 31′ del primo tempo per l’espulsione di Dibassy. Rotonda vittoria casalinga dell’Angers ai danni del Metz per 3-0, è la seconda consecutiva. Vittoria casalinga anche per il Brest, di misura sul Reims.3^ GIORNATA SABATO Amiens – Nantes 1-2 Dijon –0-2 Angers – Metz 3-0 Brest – Reims 1-0: Nizza, Lione, Rennes, Angers 6 punti; Brest 5; Metz, Reims, St.Etienne, Tolosa,, Nantes 4; Amiens, Lille, Psg 3; Strasburgo 2; Marsiglia, Montpellier 1; Monaco, ...

gdstwits : Ligue 1 , Risultati - StadioSport : Ligue 1 2019-2020, risultati 2° giornata: Lione esagerato, PSG e Monaco ko - - GlobalShowGSRa1 : Calcio - Ligue 1: Risultati della 2a Giornata - Perde il PSG -