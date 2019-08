smart presenta le nuove fortwo pureblack e EQ fortwo pureblack

Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone : Samsung presenterà, lunedì 12 agosto, un nuovo sensore ISOCELL che potrebbe essere quello utilizzato su Galaxy S11, in arrivo nel 2020. L'articolo Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Oppo ha presentato in Italia il suo smartphone 5G. La strategia e quanto ha investito : Se Huawei aveva scelto Milano per annunciare il suo piano di investimenti da 3,1 miliardi di dollari in due anni (con la creazione di tremila posti di lavoro: mille diretti e duemila indiretti), Oppo invece ha puntato su Roma per il lancio di Reno 5G, il telefonino che intende sfruttare le reti superveloci di nuova generazione (una delle primissime aziende a farlo): data di arrivo in Italia prevista, con TIM, fine luglio. Marchio ancora ...

OPPO presenta il suo smartphone del futuro e apre la VOOC Flash Charging a otto aziende : Da OPPO arrivano alcune foto che ci mostrano un interessante prototipo a cui sta lavorando e che mettono in risalto soprattutto il suo particolare display

OPPO ci presenta il suo nuovo prototipo di smartphone con schermo che prosegue sui lati : Da OPPO arrivano alcune foto che ci mostrano un interessante prototipo a cui sta lavorando e che mettono in risalto soprattutto il suo particolare display

HONOR ci presenta le sue quattro serie di smartphone con cui mira a divenire sempre più grande : Il presidente di HONOR, Zhao Ming, ha spiegato che gli smartphone dell'azienda sono suddivisi in quattro serie: la M, la V, la N e la X. Ecco tutti i dettagli

smart city : ENEA presenta modelli innovativi per servizi pubblici con risparmi fino a 500 milioni : Rimodellare in chiave Smart città e territori attraverso un cambiamento profondo nella gestione di infrastrutture e i servizi pubblici strategici, con risparmi fino a quasi mezzo miliardo di euro per l'illuminazione nei Comuni italiani. È la proposta dell'ENEA con la piattaforma digitale PELL, scelta da CONSIP per il monitoraggio dei consumi e la quantificazione dei risparmi sul Mercato Elettronico della PA (MePA) e selezionata come best ...

Xiaomi presenta ufficialmente CC9 e CC9e. smartphone di fascia media a prezzi abbordabili : E' di qualche settimana fa la notizia che il produttore cinese Xiaomi ha deciso di rinnovare in parte il suo catalogo di Smartphone, lanciando un nuovo marchio rappresentato dalla volontà di realizzare dispositivi che, ad un prezzo accessibile, si rivolgano soprattutto ad un pubblico giovane puntando in modo specifico sulla fotografia. La scelta è derivata dall'accordo raggiunto con Meitu, azienda cinese passata sotto il ...