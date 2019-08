Mette il bambino nel passeggino e vede cosa c’è dentro | sconvolta grida e chiede aiuto

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una mamma dovevare il suonelma, per fortuna, ha guardato bene prima di compiere questo gesto normalissimo e abitudinario. Prima dirlo e legarlo come faceva ogni giorno, si è accorta che c’era un serpente di una specie pericolosissima: un colubro lacertino . La mamma, terrorizzata, ha immediatamente allontanato ildale poi ha contattato le autorità che sono accorse armate di guanti di protezione che si adottano in queste occasioni e pinze. Il colubro lacertino è un serpente molto pericoloso, il più velenoso della zona mediterranea: è lungo un metro e venti ed era arrotolato nel. Le guardie intervenute hanno dovuto lavorare parecchio prima di catturarlo perché il serpente provava a mordere. Alla fine ci sono riusciti e hanno tolto quel pericolo terribile daldel bimbo.

