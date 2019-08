Assunzioni Mibac a rischio con crisi di governo | parla il ministro Bonisoli

Bonisoli : “Causa Lega - Assunzioni Mibac a rischio” : Roma, 16 ago. (AdnKronos) – “Nuove assunzioni, più formazione, aumenti delle retribuzioni e della possibilità di fare carriera all’interno dell’amministrazione. Ecco i provvedimenti ‘a rischio’, al Ministero per i beni e attività culturali a causa della crisi voluta dalla Lega”, lo scrive il titolare del Mibac Alberto Bonisoli su Facebook, a corredo di una dichiarazione dove entra nel merito dei ...

Mibac - partono i bandi di concorso per 5400 Assunzioni entro l’anno : entro l'anno diversi bandi del Mibac porteranno all'assunzione di 5400 unità lavorative. Si parte il 9 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il bando relativo ai primi 1052, che saranno assunti col profilo di vigilanti. Per il ministro Alberto Bonisoli: "Drammatiche carenze di personale che nessun ministro prima di me ha pensato di affrontare".Continua a leggere

Ufficiale l’uscita del bando di concorso MiBAC il 9 agosto : dettagli per 5400 Assunzioni : Il bando di concorso MiBAC ha una data definitiva di pubblicazione, appena comunicata dal Ministro Alberto Bonisoli sulla sua pagina Facebook Ufficiale. A discapito di quanto pensato nelle ultime ore e nonostante il ritardo già accumulato, non bisognerà aspettare poi così tanto e soprattutto il discorso della selezione non sarà posticipato a settembre. Come comunicato nella giornata di ieri in un apposito approfondimento, il bando di ...

