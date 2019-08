Drake e Millie Bobby Brown | Female Matters torna sul presunto adescamento | ' È abuso'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Con il termine inglese grooming, ormai di uso comune anche in italiano, si intende descrivere l'di un minore attraverso tecniche di manipolazione psicologica, al fine di ottenere la sua fiducia per poterne poi abusare. Ed è proprio questo il vocabolo comparso in un primo momento in un post pubblicato due giorni fa dalla paginaper descrivere il rapporto trae la giovanissima star, protagonista della fortunatissima serie americana Stranger Things. 'Questa non può essere amicizia' La pagina ha successivamente modificato il post – si tratta di una traduzione di un testo scritto originariamente in inglese – togliendo il termine grooming, ma continuando a parlare di. Questo il testo attualmente visibile sulla pagina di Femeale: "2018, la 14enne Millyafferma innocentemente che lei e, rapper 31enne, sono ...

IsideJeon : Madonna che schifo, se penso al fatto che Drake scrive messaggi a Millie Bobby Brown come 'mi manchi' e le dà 'cons… -