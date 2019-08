La guerra dei rifiuti sulla pelle di Roma

Borse in piena guerra dei dazi : focus su bilance commerciali e servizi : Gli investitori guardano agli sviluppi sulle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. In arrivo le statistiche sui saldi import-export dei paesi europei e della Cina, ma anche le indicazioni sul settore servizi. Fitch si pronuncia sul debito italiano

Formula 1 – Verstappen euforico - Bottas positivo ed Hamilton pronto alla guerra : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche all’Hungaroring : Verstappen felicissimo per la sua prima pole position, Bottas positivo dopo un weekend difficile ed Hamilton pronto ad insediare i suoi colleghi: le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria Uno strepitoso Max Verstappen si prende la pole position del Gp d’Ungheria: l’olandese della Red Bull ha terminato davanti a tutti le qualifiche di oggi pomeriggio sul circuito dell’Hungaroring, lasciandosi alle ...

La guerra dei dazi affonda le Borse Ue : 18.15 Seduta in forte calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib, in linea coi listini europei, ha chiuso in perdita del 2,41% a 21.046 punti mentre l'All Share cede il 2,07%. Flessioni evidenti per Pirelli, -6,9%, Ferrari, -4,35%, e Fca, -3%. La minaccia di Trump di imporre nuovi dazi alla Cina ha affossato i mercati europei con Francoforte e Parigi che hanno perso il 3,11% e il 3,75%. Londra ha chiuso a -2,34% e Madrid a -1,56%.

Umbria : acque minerali e termali - la “guerra dei trent’anni” : Umbria: acque minerali e termali, la “guerra dei trent’anni” – Il Consiglio di Stato ribalta l’ultima decisione del Tar favorevole alla Rocchetta spa – Valerio Mancini, Vice Presidente del Consiglio regionale: “Noi siamo per l’equo riconoscimento degli interessi della collettività” – Perugia – (Adsfullpress) – L’altra sera a Gualdo Tadino s’è tenuto un Consiglio Comunale “aperto” con all’ordine ...

Nuova scintilla per il ban Huawei dalla guerra dei dazi di Trump contro Cina? : Del ban Huawei non si parlava da giorni, giustamente, per merito di una certa apertura maturata dal governo USA e in pratica da Trump in luglio, proprio nei confronti dell'azienda cinese. Eppure, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che non può certo passare sotto silenzio, anche in riferimento al già precario equilibrio tra paese asiatico e americano appunto. Come molti dei nostri lettori già sapranno, Trump ha deciso Nuovamente di ...

Trump e Antifa alla guerra dei tweet : Berlino. Ai tedeschi Donald Trump non è mai piaciuto. Non il suo linguaggio, non le sue politiche né, tantomeno, la sua aperta ostilità verso il surplus commerciale della Germania, ritenuto un ostacolo all’obiettivo supremo di “Make America Great Again”. Così quando the Donald se l’è presa con il mo

Su laF in autunno : Victoria 3 - La guerra dei Mondi e un viaggio nella scuola italiana : LaF autunno 2019 palinsesto: serie tv da best-seller con Victoria, La Guerra dei Mondi e Stockholm Requiem; produzioni originali come Prof – La scuola siamo noi e Fuori La Voce Un autunno ricco su laF la tv di Feltrinelli presente su Sky al canale 135 con i programmi che vanno ad arricchire anche l’On Demand di Sky e sono disponibili in streaming su Sky Go. Un intrattenimento culturale all’insegna delle grandi serie tv ...

Lega e M5S : dal fisco agli 80 euro - la guerra dei dossier : Una partita con tanto di entrate a gamba tesa. Che condiziona la definizione della manovra, e non solo. La riforma del fisco continua ad essere un oggetto di contesa...

Tra Haftar e Sarraj anche la "guerra dei barconi" : La strage di migranti di ieri è anche il frutto, avvelenato, della guerra per procura che da tempo sta martoriando la Libia. Una guerra dove tutto è lecito, anche l’utilizzo di migranti e rifugiati come arma di ricatto nei confronti dell’Europa e, in particolare, dell’Italia. È la “guerra dei barconi” condotta da coloro che si contendono il territorio, prim’ancora che il potere centrale, ...

Victoria 3 - La guerra dei Mondi e Stockholm Requiem in arrivo su laF nell’autunno 2019 : Anche laF ha presentato il suo palinsesto 2019/2020, annunciando diverse prime visioni assolute per l'Italia in fatto di serialità, da Victoria 3 alla miniserie BBC La Guerra dei Mondi, fino all'inedito crime scandinavo Stockholm Requiem. Come sempre all'insegna dell'intrattenimento culturale, la pay TV di Feltrinelli (Sky 135, Sky on Demand e Sky Go) propone anche per la prossima stagione diverse serie tv internazionali ispirate alla ...

Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2019 : La guerra dei Forrester : La faccenda della custodia di Will si fa sempre più complessa. I Forrester si dichiarano guerra e Bill attende con trepidazione il giorno dell'udienza.

L’assessore Giovanni Gentile dichiara guerra all’abbandono indiscriminato dei rifiuti in Sila : “Nonostante le bonifiche effettuate nei mesi scorsi e per le quali l’amministrazione municipale sostiene, come previsto dalla normativa vigente, ingenti

In casa fucili da guerra e un missile - ma dei migranti dicevano : “Scimmie - invasori d’Europa” : Fabio Del Bergiolo, Alessandro Michele Aloise Monti e Fabio Amalio Bernardi sono stati arrestati questa mattina dopo che nelle loro case sono state trovare armi da guerra, simboli del nazismo e persino un missile aria - aria pronto per essere messo in vendita.Continua a leggere

La guerra tra gabbiani e topi per il controllo dei cassonetti-ristoranti di Roma : Se non ci fossero di mezzo la salute pubblica e il decoro urbano si potrebbe parlare perfino di arte contemporanea. Perché in fondo c'è qualcosa in comune tra la “Natura morta marina con le ali di gabbiano” dipinta da Filippo De Pisis nel 1929 e il “Gabbiano mangia topo morto, via Cicerone”, immortalato e postato da Barbara Palombelli su Facebook. Mica l'unica celebrità a fotografare il braccio di ferro tra i ratti e i ...