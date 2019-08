Basket | Europei Under18 | Spagna campione! Battuta la Turchia in finale L’Italia chiude

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Emozionante successo per la selezione spagnola nelladell’Europeoin programma in questi giorni a Volos in Grecia.57-53 lache per lunghi tratti ha sognato la vittoria, salvo poi arrendersi alla straripante rimonta degli iberici. Spettacolare la prestazione di Santiago Aldama che mette a segno 23 punti e trascina i suoi nel momento decisivo, ovvero ad inizio dell’ultimo quarto. Tra le fila dellanon sono sufficienti i 19 punti di Mustafa Kurtuldum. Sin dalle prime battute si intuisce come tutte le emozioni che avvolgono unacontinentale producano una pallacanestro pessima, con tanti errori da una parte e dall’altra del campo. Nella confusione esce meglio la selezione turca che prima si porta avanti 13-16 al 10′ e sul finire del primo tempo viaggia addirittura a +8 sul 23-31. In apertura di terzo quarto c’è ...

