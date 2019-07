Pakistan | in salvo l’alpinista piemontese rimasto ferito

Francesco Cassardo - in salvo l’alpinista gravemente ferito in Pakistan : L’elicottero messo a disposizione dalle autorità pachistane è decollato da Islamabad alle 3 ore italiane, le 6 locali, alla volta del Gasherbrum VII

I quattro alpinisti italiani travolti lunedì da una valanga in Pakistan sono stati soccorsi e messi in salvo : I quattro alpinisti italiani che erano stati travolti lunedì da una valanga nella valle di Ishkoman, nella regione del Gilgit-Baltistan, nel Pakistan settentrionale, sono stati recuperati e messi in salvo martedì mattina grazie all’intervento di alcuni elicotteri dell’esercito Pakistano. I quattro alpinisti italiani facevano parte

Valanga travolge alpinisti italiani in Pakistan : recuperati e portati in salvo : recuperati e portati in salvo i 4 alpinisti italiani e le 2 guide pachistane travolti ieri da una Valanga mentre si preparavano all’ascesa di una cima nell’area dell’Hindu Kush, nel nord del Pakistan. Due operazioni erano state lanciate nelle scorse ore dai militari Pakistani per trarre in salvo il gruppo di alpinisti e cercare di localizzare i due cinesi mancanti all’appello (Li Haoxin Chen e Ka Kit Ng, dispersi tra il ...