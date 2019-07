LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 22 luglio | Ottimo avvio per Quadarella Dalle 13 00

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 5.32: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13 per la sessione di semifinali e finali. Buona giornata 5.30: Una nottata che ha riservato ancora soddisfazioni alazzurro. La finale nei 1500 per Simonacon il secondo crono. In semifinale Margherita Panziera nei 100 dorso, Simone Sabbioni nei 100 dorso, Martina Carraro e Arianna Castiglioni nei 100 rana e Filippo Megli nei 200 stile. Eliminati per un soffio (17mo tempo per entrambi) Silvia Scalia nei 100 dorso e Thomas Ceccon nei 100 dorso 5.27: Queste le finaliste dei 1500 stile libero donne: Ledecky (Usa),(Ita), Kohler (Ger), Kesely (Hun), Twichell (Usa), Melverton (Aus), Wang (Chn), Gough (Aus). Undicesima Gabrielleschi 5.26: Secondo tempo di qualificazione alla finale per Simonacon Ledecky che ...

