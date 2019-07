Analizziamo il trailer di The Witcher | la serie originale di Netflix - speciale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 21 luglio 2019) Distribuito questa notte sul canale YouTube ufficiale di, il primodelladedicata a Thesta già spopolando. Al momento della stesura di questo articolo le visualizzazioni sono arrivate a quattro milioni e mezzo e crescono esponenzialmente, simbolo di quanta attesa ci sia attorno alle avventure formato Live Action di Geralt e compagni. Quasi due minuti che però rivelano tanto su cosa possiamo aspettarci da questa trasposizione che farà il suo debutto verso la fine dell'anno, a meno di improbabili rinvii.quindi insieme quello che si è visto e mi raccomando, diteci se siete entusiasti o delusi nei commenti!Senza perdersi in troppe chiacchiere il narratore dipinge subito lo sfondo della trama. "Gli elfi erano gli incantatori originali del continente, poi sono arrivati umani e mostri - Gli elfi hanno insegnato agli umani come trasformare il caos in ...