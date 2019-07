Motonautica | GP Stresa 2019 | vince gara 1 Abu Dhabi 4 di Shaun Torrente e Faleh al

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Il Mondiale XCAT disi apre a, località che oggi ha visto1 del GP che inaugura la stagione: vittoria dial Mansoori su Abu4, ovvero i campioni del mondo della scorsa annata. Seconda posizione per Tom Barry Cotter e Ross Willaton su Maritimo, che avevano fatto segnare la pole position. Il migliore degli italiani è Giovanni Carpitella, quinto con Dareen Nicholson su 222 Offshore, mentre i fratelli Giuseppe e Antonio Schiano Di Cola su Hi-Performance Italia Racing Team terminano al sesto posto. Alfredo Amato, su Videx con Joakim Kumlin è nono, mentre sono undicesimi Andrea Comello e Luca Betti su Consulbrokers, infine dodicesima piazza per Roberto Lo Piano e Maurizio Carando su De Mitri. La classifica odierna corrisponde, ovviamente, anche alla generale. Domani in programma2. Classifica1 GP1 ABU4 ...

