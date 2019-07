Palermo ricorda Borsellino a 27 anni dalla morte Gabrielli | chi ha sbagliato paghi

ilfogliettone

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ore 16.58: e' il momento del silenzio in via D'Amelio, dopo una fitta giornata di iniziative, dichiarazioni e testimonianze, attorno all'albero della pace, l'ulivo giunto da Betlemme e piantatofamiglia, voluto soprattuttomamma del giudice. Nell'ora della strage vengono scanditi i nomi di Paolo, degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Per un minuto tutto tace, le note del silenzio, le agende rosse verso il cielo, poi un applauso, lungo come un abbraccio, quasi una carezza alle vittime e alle loro famiglie, compresa Rita, testimone instancabile, scomparsa lo scorso ferragosto. Infine, l'Inno d'Italia.E' l'atmosfera che in questi minuti si vive a, in via D'Amelio, dove Paolo, nel tardo pomeriggio di una domenica d'estate di 27fa, fu ucciso come temeva per mano della ...

