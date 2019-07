La decima stagione di The Walking Dead sarà l’ultima? Venerdì grandi rivelazioni sulla

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) In un primo momento si era parlato di una serie "infinita" ma la fuga dei suoi protagonisti e degli spettatori deve aver spinto la produzione a rivalutare la cosa, è per questo che circola da un po' di ore l'idea che ladi Thesia anche l'ultima? I rumors sono apparsi ieri in rete e sui social e, almeno per il momento, non sono stati confermati ufficialmente e questo lascia ben sperare i fan, almeno i pochi rimasti rispetto agli esordi.Theha perso molti pezzi per strada ma quello che è certo è che la nonaha saputo spazzare via indecisioni ed errori degli ultimi anni, quelli che hanno portato il pubblico a fuggire in massa lasciando sprofondare la serie, e adesso? In molti sperano davvero che lanon sia l'ultima e il contratto biennale firmato da Norman Reedus lascia pensare che sia così ma il dubbio resta ...

xlondondream : sento di stare agli sgoccioli della mia vita perché ho già iniziato la decima stagione di friends, il mio cuore si sta spezzando - CineGiornale1 : The Walking Dead: Michonne tra fuoco e zombi nella prima foto ufficiale della decima stagione… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead: Michonne tra fuoco e zombi nella prima foto ufficiale della decima stagione… -