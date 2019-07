L’anoressia ha anche una componente genetica

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) (foto: Getty Images) L’anoressia cambia volto: malattia psichiatrica sì, mametabolica. Un nuovo ampio studio su circa 72.500 persone ha messo in luce che tra pazienti e individui sani ci sono differenze nei geni associati, per esempio, al mantenimento del peso, alla resistenza all’insulina e al metabolismo dei grassi, oltre che ad altri disturbi psichiatrici. Un’evidenza che – scrivono i ricercatori su Nature Genetics – contribuisce a ridisegnare il ritratto dell’anoressia, spiegandone alcuni sintomi, e che potrebbe aiutare a sviluppare trattamenti per intervenire sui meccanismi fisiologici, rendendo le future terapie più efficaci. Lo studio Già precedenti indagini avevano fornito indizi per cui lo sviluppo dell’anoressia potesse dipendere non solo da fattori ambientali (personalità, educazione, etc) magenetici. Per approfondire la questione, ...

