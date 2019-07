Il nuovo album di Biagio Antonacci tra richieste impossibile e divertimento sarà il

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Ildista per arrivare. A testimoniarlo è l'ultimo video dell'artista di Rozzano nel quale si diverte a fare delleimprobabili al suo chitarrista, come quella di provare un Fa Bemolle che non sia troppo molle.ha quindi approfittato di una piccola pausa dal tour con Laura Pausini e tornare in studio per lavorare al suo, che uscirà prossimamente e darà un seguito naturale a Dediche E Manie, che ha invece rilasciato nel 2017 con In Mezzo Al Mondo scelto come primo singolo. Come già annunciato, nelsi conterà anche sulla presenza di una traccia già certa. Nella tracklistinfatti riversata In Questa Nostra Casa Nuova, singolo inedito che l'artista ha rilasciato in duetto con Laura Pausini proprio per volere della sua collega, che ha voluto inciderne una versione a due voci. Sul resto dell', vige ...

boxtoscana : RT @RollingStoneita: In occasione dell’uscita del nuovo album dei Raconteurs, #JackWhite racconta della sua amicizia con Bob Dylan, dell’im… - alwaysilvolo : RT @GiornaleLORA: Manca poco per il ritorno in Sicilia de 'Il Volo'. Dopo il podio al 69° Festival di Sanremo e il successo del nuovo album… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il nuovo album di @BiagioAntonacci tra richieste impossibile e divertimento sarà il 'disco che verrà' -