Borsellino | l’audio inedito | ‘ogni pomeriggio costretto ad andare al lavoro con la mia

(Di martedì 16 luglio 2019) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Dobbiamo avere garantita la presenza degli autisti giudiziari per tutto l’arco della giornata. Dic’è una sola macchina per quattro magistrati e sistematicamente vado con la mia macchina personale ed esco alle 21 o alle 22 per tornare a casa”. E’ la denuncia del giudice Paolo, nell’audizione davanti alla Commissione antimafia desecretata oggi. “Nonostante la mattina con strombazzamenti il magistrato viene accompagnato in auto poi ilnon lo può più fare”, dice. E davanti al deputato che gli parla di “libertà” dicon la propria auto replica: “La mia libertà la riacquisto ma poi sono libero di essere ucciso la sera…”.L'articolo: l’audio, ‘ogniadalcon la mia ...

