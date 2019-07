Calciomercato Juventus | possibile offerta per Isco del Real Madrid

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lapotrebbe ufficializzare a breve il nuovo difensore centrale: si tratta di De Ligt, centrale dell'Ajax e della nazionale olandese che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare in settimana a Torino per le visite mediche e la firma del contratto. L'idea della dirigenza bianconera è di velocizzare la trattativa con l'Ajax così che il centrale possa partire con la rosa bianconera per la tournée estiva in Asia, dove ladisputerà alcuni match di International Champions Cup. Si attendono però anche alcune pesanti cessioni, considerando che con il probabile arrivo di De Ligt, la rosa bianconera sarebbe di 27 giocatori. Come è noto infatti la lista Champions League permette di registrare al massimo 23 giocatori, ecco perché si attendono diverse cessioni, anche per raccogliere il tesoretto utile per investire eventualmente su altri giocatori. Secondo le ultime ...

Gazzetta_it : È fatta per #DeLigt! Accordo tra @juventusfc e @AFCAjax, 70 milioni più bonus. Domani le visite, clausola a 150 mil… - DiMarzio : #Juventus, le ultime sulla trattativa con l'#Ajax per #DeLigt ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, in chiusura la trattativa per #Perin al #Benfica ?? -