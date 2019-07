Roma | Valeria Marini fa il bagno nella fontana di piazza di Spagna | daspo e multa di 550

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ha scelto la Barcaccia e nondi Trevi, forse consapevole del temibile confronto con la Ekberg. Ma ailai piedi della scalinata di Trinità dei Monti è costato caro:e unada 550 euro. Insomma non proprio un epilogo da Dolce Vita. La scorribanda dell’attrice ha preso il via alle 20.30 di ieri in una calda seratana: inguainata in un vestito lamè, capelli lunghi al poco vento che l’afa concedeva si è lasciata andare ad un sinuoso balletto nell’acqua della Barcaccia. Scene immortalate in un video postata con un certa spavalderia sui social col commento “stellareBarcacciaAmor“. Gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale, di presidio h24 nell’area, al momento dei fatti si trovavano in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, impegnati ad allontanare un ...

