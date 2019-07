Perché in Europa la Lega potrebbe dire sì a Von der Leyen 

Ondata di caldo in Europa : Perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal meteo al clima - alla salute : L’Europa è alle prese con una storica Ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’Ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria ...

Perché Tria è ottimista su un accordo con l'Europa : Italia-Ue: Tria ottimista, “non vedo ostacoli a un accordo per evitare sanzioni” Madrid, 26 giu (Agenzia Nova) - “Non vedo ostacoli ad un accordo" con la Commissione europea per evitare l’apertura della procedura di infrazione contro l’Italia per disavanzo eccessivo. Lo ha detto il ministro dell'Ec

Perché la Russia tiene molto al posto nel Consiglio d’Europa : Roma. E’ Strasburgo la città delle spie, dice il Monde. E’ tra la Francia e la Germania, cosmopolita, piena di persone e di istituzioni, è il posto in cui le spie meglio si confondono e meglio lavorano. Il Consiglio d’Europa, che ieri ha aperto la sua sessione estiva con una delle votazioni più sign

Perché l'Europa potrebbe rinviare la procedura d'infrazione all'Italia : Ue-Italia: verso rinvio procedura d'infrazione Londra, 24 giu 08:40 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea rimanderà l'apertura della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. In tal modo, il governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) avrà modo di guadagnare tem

Perché l’Europa che ha soccorso Atene non si muoverà per l’Italia : Bruxelles non pensi di trattare l’Italia come la Grecia” ha dichiarato Matteo Salvini dagli Stati Uniti dove è in visita ufficiale. La Grecia e il suo popolo sarebbero stati “ammazzati” dai burocrati europei, ma con l’Italia “sarà diverso”: “Bruxelles se ne farà una ragione” assicura. Il capo della

Salario minimo - come funziona in Europa (e Perché l'Italia è un'eccezione) : Il Salario minimo esiste in 21 Paesi Ue. Il M5s pensa di fissarlo a 9 euro all’ora, tra i più bassi dell’Europa occidentale...

Perché il successo elettorale dei verdi non è esteso a tutta l’Europa : I verdi hanno avuto rilevanti successi elettorali alle recenti elezioni europee in tutti i Paesi del Centro-nord Europa: Germania, Francia, Austria, Finlandia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Irlanda e Regno Unito.In questi Paesi i verdi non sono più piccole minoranze, raccolgono percentuali a due cifre, in alcuni sono fra le principali forze politiche, in Germania hanno superato il 20% dei voti.Sono rimasti, invece, ...

Perché l’Italia ha tre europarlamentari in più del previsto? : L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica/LaPresse) Dopo i risultati delle elezioni europee, un dato, è passato quasi inosservato. L’Italia ha eletto in tutto 76 europarlamentari, tre più di quelli che le spettano di diritto. Perché? La risposta c’entra con la Brexit. Il Regno Unito oggi ha diritto ha 73 seggi. Quando ...

Perché l’Italia tre europarlamentari in più del previsto? : L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica/LaPresse) Dopo i risultati delle elezioni europee, un dato, è passato quasi inosservato. L’Italia ha eletto in tutto 76 europarlamentari, tre più di quelli che le spettano di diritto. Perché? La risposta c’entra con la Brexit. Il Regno Unito oggi ha diritto ha 73 seggi. Quando ...

I sovranisti hanno vinto - ma non comanderanno in Europa. Ecco Perché : E l'Europa? “I sovranisti crescono ma restano opposizione” titola il Corriere della Sera. “Sovranisti appesi alla Le Pen. Ma la linea Ue non cambia” scrive Il Giornale, per il quale “l'ultradestra cresce senza sfondare”. Per Il Fatto “Questa nova Europa non è quella auspicata dalle destre”. “I liberali sono il terzo gruppo” sottolinea Il Messaggero. Per la Repubblica “I giovani salvano l'Europa” nell'ambito di “un nuovo panorama, ma gli elettori ...

Non è solo una partita per l’Europa - ecco Perché bisogna andare a votare : Non è solo una partita per l’Europa, il voto di domenica in Italia. Conteranno le percentuali, ma conterà forse ancor di più, il distacco tra M5s e Lega nello scontro tutto interno al governo che si aprirà a spoglio ultimato. “Non escludo che la Lega stia affrontando le elezioni europee per sfiduciare Conte”, ripete da giorni il vice premier pentastellato, Luigi Di Maio. La minaccia è uscita qualche settimana fa dal cilindro del numero due di ...

Europee 2019 e comunicazione : la campagna elettorale non parla di Europa - anzi. Ecco Perché : A pochi giorni dalle Elezioni del 26 maggio sono solo i messaggi istituzionali a ricordarci che il voto riguarda il parlamento europeo. Di Europa, infatti, si è parlato pochissimo in questa campagna elettorale. Ho individuato tre motivi per cui Lega, M5S e Pd hanno preferito restare sui temi nazionali nella loro comunicazione in vista delle Europee. L'articolo Europee 2019 e comunicazione: la campagna elettorale non parla di Europa, anzi. Ecco ...

Huawei - Perché a rimetterci saranno le vendite in Europa : Anche Microsoft, dopo Google, si adegua alla stretta su Huawei. La lista di partner che lasciano l’azienda cinese cresce ogni giorno. Intanto Trump fa una dichiarazione ambigua: Huawei potrebbe rientrare in un accordo commerciale. E il rischio spionaggio? Due vittime dell’incertezza intanto ci sono: i consumatori e il business europeo di Huawei...

Domenica si vota - e si vota Europa Verde. Ecco il Perché - senza retorica : Domenica 26 maggio si vota, e si vota Europa Verde. Un voto necessario. Necessario a contrastare l’emergenza climatica e ambientale, a mettere in campo un’altra idea di società, di economia, e passatemi l’ardire e l’ardore appassionato, di vita. Siamo europei ed europeisti, Europa Verde è la nostra ragione sociale e la nostra missione morale e politica, siamo il cuore del Vecchio Continente, argine e baluardo ai sovranismi che guardano al futuro ...