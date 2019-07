Il Tour de France 2019 si tinge d’azzurro | Giulio Ciccone nuova maglia gialla

Tour de France - Ciccone fa 'impazzire' l'Italia : maglia gialla per lui : Dylan Teuns (Bahrain-Merida) ha conquistato la vittoria nella 6ª tappa del Tour de France, staccando il compagno di fuga Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) sulla ripida rampa finale di La Planche des Belles Filles. Ma l'Italiano ha conquistato la maglia gialla. La descrizione della tappa Julian Alaphilippe, maglia gialla negli ultimi tre giorni, si aspettava una dura competizione nella tappa odierna, ma forse non si attendeva che una fuga sarebbe ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas in testa - 4” su Bernal. Nibali a 1’07” : Geraint Thomas è balzato in testa alla classifica generale dei favoriti per la conquista del Tour de France 2019, il Campione uscente è risultato il migliore dei big sull’arrivo in salita posto a La Planche des Belles Filles e ora ha 4 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Egan Bernal: grande lotta tra i compagni di squadra del Team Ineos, alle loro spalle il Francese Thibaut Pinot. Sono abbastanza vicini anche Rigoberto Uran e ...

Tour de France – Giulio Ciccone nuova maglia gialla : la nuova classifica generale dopo la 6ª tappa : Giulio Ciccone chiude secondo nella sesta tappa da Mulhouse a Planche des Belles Filles e conquista la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France Al termine della sesta tappa del Tour de France il ciclismo italiano può far festa. Nonostante il secondo posto ottenuto in gara, dietro un buon Dylan Teuns, Giulio Ciccone è riuscito a prendersi la maglia gialla. Al termine della sesta frazione, con partenza da ...

Tour de France 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Ecco come seguire tutte le tappe del Tour de France 2019: calendario, percorso e altimetria. L'edizione si preannuncia...

Classifica Tour de France 2019 - sesta tappa : Giulio Ciccone maglia gialla! Nibali attardato - Thomas il miglior big : Giulio Ciccone è la nuova maglia gialla al Tour de France 2019, l’italiano ha concluso al secondo posto la sesta tappa con arrivo in salita a La Planche des Belles Filles e si è preso la gioia di indossare il simbolo del primato con 6 secondi di vantaggio su Julian Alaphilippe che non è riuscito a difenderla. L’alfiere della Trek-Segafredo ricorderà per sempre questa memorabile giornata, una fuga da lontano gli ha permesso di ...

Tour de France – Dylan Teuns si prende la 6ª Tappa : Ciccone 2° - nuova maglia gialla! : Dylan Teuns si aggiudica la sesta Tappa del Tour de France: Giulio Ciccone arriva secondo e indossa la maglia gialla Al Tour de France si inizia a fare sul serio. Dopo le prime frazioni, adatte per conformazione quasi esclusivamente ai velocisti, la sesta Tappa della Grande Boucle presenta diversi dislivelli degni di nota, in grado di mettere in difficoltà diversi ciclisti e delineare chi realmente potrà puntare al successo finale, ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Belfort-Chalon-sur-Saône. Altimetria - programma - orari e tv : domani (venerdì 12 luglio) si svolgerà la settima tappa del Tour de France 2019, 230 km da Belfort a Chalon-sur-Saône. Sarà la frazione più lunga di questa 106ma edizione della Grande Boucle, con un percorso mosso nella prima parte, ma piatto nella seconda e adatto quindi ai velocisti, con la possibilità per Elia Viviani di lasciare nuovamente il segno. Dopo 25 km la strada inizierà a salire verso il Col de Ferrière (2,7 km al 4,6%). Seguirà poi ...

Tour de France 2019 - si ritira Patrick Bevin : impossibile continuare con due costole fratturate : Arriva alla vigilia della sesta frazione il primo ritiro del Tour de France: non partirà stamane da Mulhouse infatti il neozelandese Patrick Bevin, alfiere della CCC, che resta così in gara con sette unità. Il ciclista è stato costretto all’abbandono a causa dei postumi della caduta patita martedì. Frattura di due costole: questo il duro responso che ha costretto il 28enne ad alzare bandiera bianca e non presentarsi al foglio firma della ...

Tour de France – Peter Sagan trionfa sul traguardo di Colmar : la reazione del padre Lubomir è incontenibile [VIDEO] : Emozioni incontenibili per Lubomir Sagan: la reazione del padre di Peter alla vittoria del figlio sul traguardo di Colmar al Tour de France Peter Sagan ha conquistato ieri la sua prima vittoria di tappa dell’edizione 2019 del Tour de France: lo slovacco della Bora Hansgrohe ha trionfato in volata nella quinta tappa della Grande Boucle, lasciandosi alle spalle Van Aert e Trentin. Un successo emozionante, che anche il padre Lubomir ha ...

Tour de France : tappa 7 da Belfort a Chalon-sur-Saône - percorso dedicato ai velocisti : Nella giornata di venerdì 12 luglio si correrà la 7ª tappa del 106° Tour de France. La Grande Boucle proporrà una frazione di 230 Km da Belfort a Chalon-sur-Saône. Nella prima parte ci saranno alcuni saliscendi con 3 GPM da superare, ma non troppo impegnativi. Nella seconda parte, invece, i corridori dovranno affrontare un profilo altimetrico praticamente piatto, con finale adatto ai velocisti. La cittadina di Chalon-sur-Saône ha ospitato per ...

Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita - Slongo ammette : “Nibali? Capiremo se…” : Occhi puntati su Vincenzo Nibali Oggi nella sesta tappa del Tour de France: le sensazioni dell’allenatore dello Squalo Si disputa Oggi la prima importante tappa del Tour de France 2019: la sesta frazione si concluderà col primo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle, a Planche des Belles Filles. La sesta tappa sarà dunque fondamentale per capire la forma fisica degli uomini classifica e farà la sua primissima ...