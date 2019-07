Il Segreto spoiler | Alvaro si allea con Antolina e chiede ad Elsa di sposarlo

Il Segreto spoiler al 19 luglio : arriva Roberto Sanchez - un amico di Maria : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 luglio, Alvaro si stabilirà nell'ospedale da campo, dopo essere stato picchiato brutalmente da alcuni tizi, dove sarà curato da Elsa Laguna. Inizialmente il dottor Fernandez non confesserà alla Laguna il motivo per il quale è stato aggredito. Nel frattempo Antolina riuscirà a sedurre Isaac, ma l'uomo continuerà a ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Fernando caccia Roberto da La Casona : Le anticipazioni delle puntate della soap opera spagnola intitolata "Il Segreto" che vanno in onda in Spagna da lunedì 22 fino a domenica 28 luglio, rivelano che Matias e Marcela non avranno intenzione di raccontare la realtà dei fatti a Dolores. I due innamorati non vorranno credere ai pettegolezzi detti dalla donna sul conto del medico Alvaro, sicuri della buona fede di Elsa. Consuelo troverà il modo per aiutare la Laguna avvisando la donna ...

Il Segreto - spoiler al 19 luglio : Isaac geloso di Alvaro - l'Ortega e Julieta si sposano : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 15 al 19 luglio 2019. Finalmente, dopo tante peripezie, arriva il giorno delle nozze tra Saul e Julieta che riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, nonostante incomba su di loro, ancora la minaccia di Eustaquio Molero e dei suoi uomini. A Puente Viejo intanto, arriverà un amico cubano di Maria, la quale ...

Il Segreto - spoiler luglio : Consuelo scopre che sua nipote Julieta ha subito degli abusi : Le trame dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” sono sempre più interessanti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che l’ingresso di un nuovo personaggio chiamato Pedro Molero permetterà a Consuelo di fare una scoperta terrificante. L’anziana donna, dopo aver impedito a Saul Ortega di uccidere il nuovo arrivato per aver minacciato di morte Julieta Uriarte, verrà a ...

Il Segreto - spoiler : Maria decide di fuggire da Puente Viejo con Roberto : La soap opera de Il Segreto continua ad appassionare i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Maria Castaneda e Roberto Sanchez decideranno di progettare la fuga da Puente Viejo dopo aver scoperto le cattive intenzioni di Donna Francisca e Fernando Mesia. Il Segreto: Donna Francisca e Fernando contro il cubano Le anticipazioni de Il ...

Il Segreto - spoiler di lunedì 8 luglio : Alvaro preoccupato per le condizioni di Camelia : Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il Segreto" e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'episodio numero 1991 e in onda sul piccolo schermo alle ore 15:30 fanno notare che sarà al centro delle trame la famiglia Molero. Non mancheranno gli ostacoli nella vita di Saul e Julieta nel momento in cui si avvicina il giorno del matrimonio dei due innamorati. L'Uriarte si ...

Il Segreto - spoiler al 12 luglio in Spagna : il carpentiere fa proposta matrimonio ad Elsa : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Il Segreto, nelle puntate spagnole della prossima settimana, la morte di Antolina Ramos segnerà un punto di svolta davvero importante nelle trame di Puente Viejo. Infatti, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna saranno finalmente liberi di vivere il loro amore. Ma non è tutto, perché la donna riceverà la proposta di matrimonio da parte del carpentiere. Quest'ultimo farà la proposta dopo che saprà che la ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Isaac chiede in sposa Elsa - Maria condizionata dal Mesia : Le vicende della popolare serie televisiva spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, continuano ad appassionare il pubblico. Finalmente nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dall’8 al 12 luglio 2019, ci sarà una clamorosa svolta nella relazione sentimentale di due personaggi. Si tratta di Isaac Guerrero, che non avendo più tra i piedi la sua defunta moglie Antolina Ramos morta nel tentativo di ucciderlo, farà ...

Il Segreto - spoiler : Maria e Roberto tendono una trappola a Francisca e Fernando : I telespettatori italiani della soap opera “Il Segreto” presto assisteranno ad un colpo di scena clamoroso, che vedrà protagonista uno storico personaggio femminile. Si tratta di Maria Castaneda, che non la prenderà affatto bene quando scoprirà che Francisca Montenegro e Fernando Mesia hanno tentato di cacciare dalla sua vita Roberto Sanchez. Quest’ultimo dopo aver ricevuto un’ingente offerta dalla darklady e dal figlio del defunto Olmo, farà un ...

Il Segreto - spoiler : Matias si accorge che Elsa e Isaac non hanno smesso di amarsi : I protagonisti delle prossime puntate italiane della famosa soap opera spagnola “Il Segreto” continueranno ad essere Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. Precisamente nel capitolo numero 2.023, ci sarà un avvicinamento tra il carpentiere e la rivale di Antolina, che non passerà di certo inosservato. La sorella del defunto Jesus curerà al suo ex fidanzato una ferita grave provocata mentre lavorava: in questa circostanza Matias Castaneda non farà fatica ...

Il Segreto - spoiler 8-12 luglio : il fratello di Saul ferito gravemente rischia la vita : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dall’8 al 12 luglio 2019. Dopo essere stata messa in ginocchio dall'epidemia di varicella, Puente Viejo sembrerà ritornare piano piano alla normalità. Elsa, che ha dato una grande mano nella cura dei malati, verrà ora ben vista dai paesani, tanto che Adela le offrirà un posto nella scuola. La Laguna però, sarà decisa ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Julieta viene violentata - i suoi stupratori vengono uccisi : Le anticipazioni della fortunata serie spagnola Il Segreto rivelano che alla protagonista Julieta Uriarte avverrà qualcosa di agghiacciante difficile da dimenticare. La ragazza sembrerà aver trovato la felicità accanto all'uomo che ama, Saul, dopo averlo sposato e dopo essere stata vittima di numerosi sotterfugi orchestrati da Donna Francisca e Prudencio, che hanno fatto di tutto pur di separarla dal suo amato. Purtroppo la felicità per i ...

Il Segreto spoiler al 12/7 : Prudencio rischia la vita - Fernando si dichiara a Maria : Gli ascolti dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano ad essere positivi. Nelle puntate italiane della prossima settimana, Lamberto Molero si renderà protagonista di un orrendo gesto, perché ferirà Prudencio Ortega al posto di Julieta Uriarte. Il fratello di Saul verserà in pessime condizioni di salute, al tal punto da lottare tra la vita e la morte. Fernando Mesia invece finalmente si farà avanti con Maria Castaneda, visto che le ...

Spoiler Il Segreto : Don Anselmo ammette di essere a conoscenza della morte dei Molero : Proseguono gli appuntamenti con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che mette lo spettatore di fronte a nuovi misteri. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, si infittirà il mistero intorno alla morte di Eustaquio e Lamberto Molero. Tale questione coinciderà con l'improvvisa sparizione di Julieta nel momento in cui si avvicina il matrimonio con Saul. Tra le persone a conoscenza della scomparsa dei ...