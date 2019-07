FIFA | blocco del mercato per i club che non saldano i debiti

calcioefinanza

(Di giovedì 11 luglio 2019)nuovo Codice Disciplinare – Dopo quasi 15 anni senza modifiche sostanziali al Codice Disciplinare, laha deciso di redigerne una nuova versione. Si tratta di un documento meglio strutturato, più chiaro, più conciso (da 147 a 72 articoli), più trasparente e che incorpora modifiche innovative nel contesto dei procedimenti disciplinari della. Tra … L'articolodelper iche non

DArcangeloLex : RT @CalcioFinanza: #FIFA, nuova versione del Codice Disciplinare: blocco del mercato per i club che non saldano i debiti - marco__lecce : RT @CalcioFinanza: #FIFA, nuova versione del Codice Disciplinare: blocco del mercato per i club che non saldano i debiti - CalcioFinanza : #FIFA, nuova versione del Codice Disciplinare: blocco del mercato per i club che non saldano i debiti… -