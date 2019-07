Il cast di Beverly Hills accoglie Emily Valentine | le nuove foto di Shannen Doherty dal

Riapre il Peach Pit per il revival di Beverly Hills 90210 : il cast arriva sul set di Vancouver nello storico locale : Non sappiamo ancora quale sarà il destino di questo revival di Beverly Hills 90210 e se piacerà o meno ai fan in crisi d'astinenza ormai da anni, ma quello che è certo è che ogni volta viene a galla una foto, un video o solo un suono è un tuffo al cuore per tutti e questo già basta. La prima foto insieme del cast intorno al tavolo di lettura del primo copione ha fatto il giro del mondo in pochi minuti conquistando il pubblico e per il primo ...

Beverly Hills 90210 - il cast riunito nel primo teaser trailer : Brenda - Brandon e gli altri sono diventati “grandi” : Beverly Hills 90210 torna il prossimo 7 agosto con sei puntate. E mentre la febbre per una delle serie tv più amate di tutti i tempi sta salendo, Fox ha rilasciato il primo teaser trailer della stagione. Il cast è riunito (a parte Luke Perry, morto lo scorso marzo) ed è pronto a far appassionare, di nuovo, milioni di persone. L’anticipazione non svela nulla sul contenuto delle puntate, ma la sigla divenuta cult negli anni Novanta resta. ...

Beverly Hills 90210 - nel nuovo promo il cast non si libera della sigla (Video) : C'è chi medita, chi si prepara, chi accende la macchina, chi fa colazione e chi è pronta per andare al lavoro. Diverse vite, diverse case e una cosa in comune: una musica ossessiva da cui non riescono a liberarsi. Il nuovo promo di BH90210, lo strano revival di Beverly Hills punta sulla nostalgia e colpisce allo stomaco e alla mente i vecchi fan, come come i protagonisti non hanno mai dimenticato quella musica. ...

Beverly Hills 90210 - ecco la data e il primo trailer della nuova serie : il cast è riunito - ma il pensiero va a Dylan : La tanto desiderata 'reunion' del cast di Beverly Hills 90210 è ormai realtà e in queste ore la Fox ha lanciato il primo filmato promozionale. Per tutti i figli degli anni Novanta è un momento storico ...