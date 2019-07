Francesco Facchinetti | Alessia Marcuzzi? Equilibrio per amore di nostra figlia

Francesco Facchinetti - la figlia Lavinia cade sulle scale : ‘Ci siamo spaventati’ : Le cadute per i bambini sono di ordinaria amministrazione e non fa accezione la piccola Liv (diminutivo di Lavinia Angelica Catherine), la figlia di Francesco Facchinetti e di Wilma Faissol, che ha poco più di 3 anni. Come racconta l’ex Dj Francesco sui social la pargoletta ha avuto un incidente domestico che si è risolto con un grande spavento e qualche botta. Quel che più ha colpito il papà è stato l’amore con cui le due sorelle ...

Francesco Facchinetti : "Io e papà Roby - calamite di simpatiche sfighe" - : Andrea Conti Roby Facchinetti dei Pooh e suo figlio Francesco insieme sono esplosivi, divertenti e sempre imprevedibili. “Mio papà mi ha insegnato a combattere per raggiungere gli obiettivi nella vita”, ci racconta Francesco Imprenditore, social media manager, conduttore, cantante, manager e tanto altro. Queste sono le mille anime del vulcanico Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh e Rosaria Longoni. Abbiamo ...

La vacanza perfetta con Francesco Facchinetti su NOVE in viaggio per l’Italia : Su NOVE Francesco Facchinetti va in giro in cerca de La vacanza perfetta dal 18 giugno in tv e su DPlay in streamingDopo un anno di lavoro, di fatica e di sudore, finalmente è il momento delle vacanze! E visto che è meglio non sbagliare, entra in gioco Francesco Facchinetti, che aiuterà una coppia di vacanzieri a trovare “La vacanza perfetta”.Nel prima sfida televisiva dedicata alle vacanze, in onda dal 18 giugno ogni martedì alle 21:25 sul NOVE ...

