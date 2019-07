Borse europee oggi | chiusura borse asiatiche

Borse europee in calo - Milano a -0 - 49% : 9.27 Apertura negativa per le Borse europee, penalizzate dai timori per le tensioni sul commercio e per il rallentamento dell'economia globale. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,49% a 19.777 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,59%. Londra -0,62%, Parigi -0,71% e Francoforte -0,65%. Euro a 1,1256 dollari e 121,451 in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 62% : 9.45 Apertura in ribasso per le Borse europee, che avviano la settimana continuando a risentire delle tensioni sul commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,62% a 19.679 punti. Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 290 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,68%. Londra -0,81%, Parigi -0,69% e Francoforte -0,56%. Euro a 1,1175 dollari e 120,927 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Spread in area 290. Borse europee giù dopo minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico. Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

Pil italiano giù su base annua : -0 - 1%. Le Borse europee aprono in calo : Il Pil tendenziale nel primo trimestre del 2019 è tornato negativo (-0,1%) come non accadeva dal quarto trimestre del 2013. Lo rende noto l'Istat nell'ultima stima sul Prodotto interno...

La guerra commerciale colpisce le Borse europee. A Piazza Affari giù Fca : Gli investitori temono pesanti ripercussioni sull'economia dallo scontro Usa-Cina con le trattative che sono a un punto morto. L'Italia, intanto, rimane sorvegliata speciale con lo spread ai massimi da dicembre sopra i 290 punti. Bene Mediaset dopo l'acquisto del 9,6% d iProsieben...

Spread in lieve aumento dopo le elezioni europee. Borse verso l'apertura con il segno positivo : Leggero rialzo per lo Spread nel primo giorno dopo le elezioni europee. La differenza di rendimento tra Btp e Bund tedesco segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì 24 maggio. lieve rialzo per l’euro dopo che i dati sulle elezioni europee hanno escluso uno sfondamento del fronte sovranista, confermando. Sul mercato spot di Tokyo ma moneta unica europea avanza dello 0,22% a 1,1211 sul dollaro e dello 0,04% a 122,73 sullo ...

Borse europee deboli - Milano in parità : 10.10 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, dopo i buoni risultati di ieri. A Piazza Afffari,l'Ftse Mib ha aperto in parità, poi è entrato in territorio negativo (-0,14%) dopo i dati sul mercato delle auto. Stabile lo spread BtpBund a 278 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,68%. Londra cede lo 0,3%, Parigi lo 0,5% e Francoforte lo 0,7%. Euro a 1,1179 dollari e 122,54 yen.

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 51% : 9.54 Apertura positiva per le Borse europee, che tentano il recupero dopo i cali di ieri e le perdite contenure delle piazze asiatiche(Tokyo ha chiuso a -0,59%). I listini hanno accolto positivamente le rassicurazioni del presidente Usa, Trump, sul nodo dei dazi con la Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,51% a 20.699 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 277,6 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,71%. Londra +0,44%, ...

Borse europee indecise. In rosso Piazza Affari : Modesta diminuzione per la Borsa di Milano , che sembra risentire ancora del nuovo taglio delle stime di crescita da parte della Commissione europea nelle previsioni economiche di primavera. Tiene sui ...

Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. L'attenzione degli investitori è tutta rivolta alla pubblicazione ...

Borse europee chiudono in forte calo dopo Trump su dazi alla Cina : Chiusura in rosso per le Borse europee. Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano i mercati. A Parigi il ...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le Borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

In rosso Milano e le altre Borse europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento dazi USA a Cina : Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte ...

