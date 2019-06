Milan | Scaroni | «Dispiace non andare in Europa | ma non siamo noi i responsabili»

Milan fuori dalle Coppe - Scaroni ammette : “Dispiace - ma ci siamo tolti un fardello” : “Non siamo noi i responsabili delle infrazioni, ci spiace non partecipare alla prossima Europa League. Capiamo anche che dovevamo metter fine a questa vicenda, ci siamo rassegnati. Ci sarebbe piaciuto giocare l’Europa League ma ci piace anche toglierci di dosso questo fardello“. Queste le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, ai microfoni di Sky Sport, in seguito alla sentenza che ha escluso i rossoneri dalla ...

San Siro - il presidente del Milan Scaroni : “Buttiamo giù il vecchio stadio e ne costruiamo uno nuovo a fianco” : San Siro sarà demolito per fare spazio, nella stessa area, a un nuovo stadio. A dare l’annuncio è stato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante la presentazione, a Losanna, della candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 insieme alla delegazione italiana. “Tutto procede – ha annunciato -, facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato ...

Stadio Milan - Scaroni : “facciamo il nuovo San Siro accanto al vecchio” : “Tutto procede, facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni, a Losanna con la delegazione italiana che sta presentando la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, importanti indicazioni sul nuovo Stadio del Milan. ...

Milan - a tutto Gattuso : “le carezze di Scaroni? Preferisco l’aria tesa” e su Bakayoko… : Milan, Rino Gattuso ha parlato della corsa Champions League che vede i rossoneri in difficoltà rispetto all’Atalanta che ha 3 punti di vantaggio “Le parole di Scaroni? Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, non mi piacciono le carezze. A me piace stare a volte dove c’è bordello, non mi sento un estraneo quando c’è aria tesa. Le carezze vanno fatte ai ...

Milan - Scaroni ripone piena fiducia in Gattuso : “la Champions dista solo 3 punti - crediamo nell’allenatore” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, conferma la sua piena fiducia in Gennaro Gattuso per il finale di stagione che vede i rossoneri a 3 punti dalla zona Champions Tre partite rimaste, tutte da giocare come fossero una finale e sperare che le altre squadre in lotta per la Champions League facciano qualche passo falso. Il rush finale del Milan vede Fiorentina, Frosinone e Spal da giocare con Gattuso in panchina. La conferma arriva dal ...

Milan - Scaroni : 'Fiducia massima in Gattuso e dirigenti. Ottimista per la Champions' : A San Siro, ad assistere alla vittoria del Milan sul Bologna, c'era anche Paolo Scaroni. Il presidente rossonero, seduto nel suo solito posto in tribuna, ha prima esultato per i gol di Suso e Borini. ...