Tutti alla scoperta dei ' segreti beauty' degli antichi con Rossano De Cesaris

Furto libri antichi - i ladri si calano alla “Mission impossible” : Tutti arrestati : I carabinieri di Monza hanno arrestato 15 persone che nel 2017 avevano rubato libri antichi a due collezionisti italiani e a un cittadino tedesco per un valore di oltre due milioni di euro. La banda si era calata in un magazzino in Gran Bretagna da un lucerario con delle corde, mettendo a segno un Furto da film.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Tutti i personaggi che presto diranno addio alla soap : Leonor, Blanca, Diego, Samuel, Arturo, Trini, Celia, scopriamo cosa costringerà questi amati personaggi della soap a dire per sempre addio ad Acacias.

Casa : alla Sicilia oltre 22mln di fondi ex Gescal - Sunia 'Tutti per alloggi a canone sostenibile' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Utilizzare i fondi ex Gescal per la realizzazione di alloggi in affitto a canone sostenibile. E' la richiesta avanzata dal Sunia Sicilia, in linea con il sindacato nazionale, dopo l'assegnazione all'isola di 22.646 milioni di fondi residui ex Gescal, su una somma compl

Tiro a segno - European Games : il tedesco Reitz davanti a Tutti nelle qualifiche della pistola automatica. Mazzetti e Chelli - fuori dalla finale : Altro giro, altra corsa. Non conoscono sosta le gare del Tiro a segno nel poligono di Minsk, dove è in corso la seconda edizione degli European Games. Il secondo turno delle qualifiche della pistola automatica uomini dalla distanza di 25 ha emesso i suoi verdetti su chi potrà proseguire la gara verso le medaglie e un possibile pass verso Tokyo 2020. Andiamo a vedere chi ce l’ha fatta. A guidare il gruppo ci ha pensato, come di consueto ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta fuori dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy chiude davanti a Tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

BUFFON TORNA ALLA JUVENTUS/ Casillas lo aveva già anticipato : Tutti i dettagli : BUFFON TORNA ALLA JUVENTUS: l'estremo difensore italiano ad un passo dal ritorno presso i bianconeri. Ecco cosa è accaduto nella giornata di ieri

Presentazioni in PowerPoint alla portata di Tutti con l’Intelligenza Artificiale e Presenter Coach : Chi non ha dimestichezza con le Presentazioni in PowerPoint e si trova a doverne fare una, incontrerà qualche ostacolo, nonostante il programma sia intuitivo. Per risolvere l’impasse Microsoft ha annunciato Presenter Coach, una nuova funzione che si integra con l’Intelligenza Artificiale e gli strumenti ampliati di Designer per ottenere Presentazioni di buon livello, esposte in maniera ineccepibile. ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : “Tutti insieme alla ‘lombardo-veneta’” : Olimpiadi 2026, Giorgetti: “Tutti insieme alla ‘lombardo-veneta’” Il sottosegretario leghista commenta la vittoria italiana con “il nuovo motto: si lavora tutti per l'obiettivo”. Poi si dice dispiaciuto del ritiro di Torino, con cui “sarebbe stato ancora più facile vincere”. Ma ora serve una governance “trasparente ed efficace” ...

Tutti i canali Sky si vedono dopo l’incendio alla sede di Roma? Nota ufficiale al 24 giugno : Tutti i canali Sky si vedono dopo l'incendio avvenuto nella sede di Roma della piattaforma satellitare avvenuto lo scorso 13 giugno? Le anomalie che hanno interessato anche l'area fai da te sono tutte rientrate? Per queste due domande ci sono due risposte: la prima naturalmente ufficiale e la seconda ricavata dalle testimonianza di clienti che ancora giungono alla nostre redazione. Partiamo dall'ultima Nota ufficiale dell'azienda che non ...

Tutti al mare in Italia : l’acqua dei nostri litorali promossa dalla UE : Abituato ad essere bacchettato per la nostra “indisciplina sui conti pubblici” il nostro Paese dimostra anche di avere le qualità per far parte dell’Unione Europea anche se con un...

Papa invita Tutti alla condivisione : 12.27 "Una vera conversione, dalla logica del ciascuno per sé a quella della condivisione, incominciando da quel poco che la provvidenza ci mette a disposizione" E' quanto chiede Papa Francesco ai fedeli in piazza San Pietro durante l'Angelus,nella domenica del Corpus Domini. Il Pontefice pomeriggio si recherà nel quartiere romano di Casal Bertone, alla estrema periferia orientale di Roma per celebrare l'Eucarestia.

Formula 1 – Stoccata di Hamilton alla Ferrari - il britannico pungente : “nel mio team Tutti concentrati…” : Lewis Hamilton ed i giochi psicologici: frecciatina del britannico alla Ferrari e Sebastian Vettel 86ª pole position di Lewis Hamilton oggi al Paul Ricard: il britannico della Mercedes ha conquistato il primo posto nelle qualifiche del Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas ed il Ferrarista Charles Leclerc. Sabato amaro per Vettel in Francia: il pilota tedesco del team di Maranello non è riuscito a ...

Sla - nasce la prima biobanca nazionale : “Aperta a Tutti - darà impulso alla ricerca” : Un nuovo impulso alla ricerca sulla Sla (la sclerosi laterale amiotrofica) arriverà dalla prima biobanca nazionale per la crioconservazione dei campioni biologici dei pazienti. Dna, plasma, colture di cellule della pelle e dei globuli bianchi verranno catalogati in forma anonima e messi a disposizione di tutti i ricercatori italiani e del resto del mondo. Velocizzare gli studi su una malattia che oggi è ancora senza cure, garantendo più qualità ...