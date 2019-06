Italia-Olanda - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale femminile : dove vedere Italia – Olanda streaming e tv, Mondiale femminile Italia Olanda streaming| Italia-Olanda: Le azzurre sono ai quarti di finale e già questa è da considerarsi un’impresa storica. Eliminata la Cina, adesso l’Italia femminile affronterà l’Olanda, sperando raggiungere il clamoroso traguardo delle semifinali. Italia Olanda in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di ...

L'Italia ai quarti del Mondiale femminile affronterà l'Olanda : Dopo il successo di ieri sulla Cina per 2-0, la Nazionale italiana affronterà le campionesse europee dell'Olanda sabato 29 giugno nell'incontro valido per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. Le ragazze guidate dal tecnico Sarina Wiegman non hanno ancora perso in questa edizione dell

Mondiali calcio femminili 2019 - Italia a caccia delle Olimpiadi! Sfida cruciale all’Olanda - Tokyo 2020 è nel mirino. Quarti di finale decisivi : I Mondiali 2019 di calcio femminile sono entrati nel vivo e si è delineato il tabellone dei Quarti di finale, le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nel secondo turno a eliminazione diretta con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nel torneo. E non solo. La rassegna iridata, infatti, mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e verranno assegnati alle tre migliori squadre europee: tre Quarti ...

Mondiale di calcio femminile. Quarti : sabato sarà Italia-Olanda : L’avversaria dell’Italia sarà l’Olanda di Martens. E’ questa la sfida che attende le azzurre nei Quarti di finale del Mondiale

L’Italia vince e vola ai quarti dove troverà l’Olanda Foto Bartoli gladiatrice : le pagelle : Un gol per tempo e tanto controllo: a Montpellier la squadra di Bertolini si supera e inizia a cullare il sogno dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Sabato c’è l’Olanda

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Giappone 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...

Mondiale femminile - Olanda-Giappone 2-1 : saranno le Oranje a sfidare l’Italia : Mondiale femminile – Si è appena conclusa Olanda-Giappone, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. saranno le Oranje le avversarie dell’Italia, sabato 29 giugno alle ore 15, grazie alla vittoria per 2-1. Parte subito forte l’Olanda che al 14′ chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano, ma il difensore giapponese ha il braccio attaccato al corpo. Tre minuti dopo le Oranje ...

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : azzurre magiche - siamo ai quarti di finale! L’Olanda la prossima rivale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Cina 2-0 LE PAGELLE DI ITALIA CINA 2-0 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE DEI Mondiali DI calcio femminile 2019 LE azzurre SONO NELLA STORIA CON LA FORZA DEL GRUPPO GLI HIGHLIGHTS DI Italia-Cina 2-0 IL PROGRAMMA DI ITALIA-OLANDA MILENA BERTOLINI: “UN RISULTATO MERAVIGLIOSO, UN REGALO QUELLO CHE CI siamo FATTE” VALENTINA GIACINTI: “DEDICO IL MIO GOL A MIO ...

Italia-Olanda - Quarti Mondiali calcio femminile 2019 : data - programma - orario e tv : Sabato 29 giugno (ore 15.00) allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia) andrà in scena il quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio tra l’Italia di Milena Bertolini e Olanda. Le azzurre hanno raggiunto questo importante traguardo dopo aver sconfitto la Cina 2-0 per effetto delle marcature di Valentina Giacinti e di Aurora Galli. Il sogno del Bel Paese dunque continua e si torna sul campo dell’esordio, dove le nostre ...

LIVE Olanda-Giappone 2-1 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : le olandesi sfideranno l’Italia ai quarti - le nipponiche escono a testa alta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:57 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:56 Il Giappone è incredibilmente fuori dai Mondiali 2019 di calcio! Quella che si è appena conclusa è stata una partita bellissima, una delle più belle di questa edizione della Coppa del Mondo. L’Olanda ha vinto grazie al rigore al novantesimo di Martens, ma bisogna essere onesti, Il Giappone ...

LIVE Olanda-Giappone 1-1 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : inizia il secondo tempo - chi raggiungerà l’Italia ai quarti? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ L’Olanda sta dominando in questa ripresa. 51′ Yamashita si stava complicando la vita, per poco Van De Donk non le ha rubato palla, sarebbe stata rete sicura! 49′ Gran destro a giro di Spitse, Yamashita si fa trovare pronta in porta. 48′ calcio di punizione ai limiti dell’area per l’Olanda, attenzione! 46′ SI RICOMINCIA! 22:02 Le squadre hanno ...

CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Non solo l'Italia : oggi Olanda-Giappone : CAMPIONATO MONDIALE di CALCIO FEMMINILE 2019, oggi in campo Italia-Cina negli ottavi di finale. Ma alle 21 tocca anche ad Olanda e Giappone.