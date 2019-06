Promozione della Valle d’Aosta in occasione del ritiro estivo della Primavera della

Accadde oggi - 13 giugno 1999 : la prima storica Promozione in Serie A della Reggina : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi della Reggina, sono passati 20 anni infatti dalla prima storica promozione in Serie A del club amaranto. Il 13 giugno è una data cerchiata sul calendario per i tifosi della Reggina, la vittoria per 1-2 sul campo del Torino vale la prima promozione in massima categoria, ...

Stupro Neymar - stop alla Promozione da parte dello sponsor della Coppa America : Lo scandalo causato dall’accusa di Stupro contro Neymar ha portato la Mastercard ad annunciare che non userà gli spot e le pubblicità nei quali compariva il numero 10 della nazionale brasiliana: “Abbiamo deciso di sospendere le iniziative di promozione che includono l’ambasciatore della nostro marchio finché l’intera faccenda non sarà risolta”, ha annunciato la multinazionale in una nota. Lunedì scorso, tre ...

LIVE Hellas Verona-Cittadella 3-0 - Finale Play-off Serie B in DIRETTA : Laribi regala la Promozione in Serie A al Verona! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale di ritorno dei Play-off promozione della Serie B di calcio: Hellas Verona e Cittadella hanno di fronte altri 90′ (o forse di più…) prima che una delle due formazioni possa festeggiare la salita nella massima Serie italiana. Il Cittadella ha superato nel primo turno lo Spezia, poi ha ribaltato il pronostico nella semiFinale contro il Benevento, mentre l’Hellas, che ...

Katy Perry ha fatto tatuaggi combinati coi fan al preascolto di Never Really Over - nuova frontiera della Promozione : A poche ore dal lancio ufficiale del brano Katy Perry ha radunato un po' di fan per il preascolto di Never Really Over: alcuni fortunati sostenitori della popstar si sono ritrovati mercoledì 29 maggio a Los Angeles per ascoltare in anteprima il brano e hanno avuto modo di conoscere la cantante con le tradizionali foto di rito. Ma non c'è stato solo questo. Katy Perry ha sperimentato una nuova frontiera della promozione, tatuandosi sulla pelle ...

Cittadella - è febbre Serie A : tifosi in fermento - si sogna una storica Promozione : Per la prima volta in finale playoff di Serie B, per la prima volta la concreta possibilità di toccare con mano la Serie A. Cittadella ci crede, e sogna. In città non si parla d’altro, i 20 mila abitanti sono in fibrillazione per la doppia sfida contro il Verona. Il Tombolato è già sold out: sugli spalti ci saranno oltre 7 mila tifosi, di cui 1.400 da Verona. Riguardo all’ipotesi di allestire un maxischermo in centro storico, ...

Playoff Serie B : Cittadella favorito nel match di andata - ma la Promozione è del Verona - a 1.72 su Sisal Matchpoint : Playoff Serie B – Sarà il derby veneto tra Cittadella e Hellas Verona l’ultimo atto dei Playoff di Serie B. L’ultima squadra promossa in A si deciderà nei 120 minuti di sfida tra granata e gialloblù, vincenti nelle semifinali rispettivamente con Benevento e Pescara. Le due squadre si sono già incontrate al Tombolato poche settimane fa, una gara terminata con il netto successo granata per 3 a 0. Il copione si ripete nella gara di ...

Calcio - Serie B 2019 : Pescara-Verona 0-1. Gli scaligeri sfideranno il Cittadella per la Promozione in A : Clamoroso a Pescara: il Verona si impone per 0-1 nella semifinale di ritorno dei play-off promozione della Serie B di Calcio e, in virtù dello 0-0 della gara d’andata, si qualifica alla finale, dove si giocherà un posto nel massimo campionato italiano con il Cittadella, che ieri, contro ogni pronostico, aveva eliminato il Benevento. A decidere questa sera una rete su rigore di Di Carmine al minuto 73. Tabellino Pescara-Verona ...

Pallavolo – Playoff Serie A2 : domenica è il giorno della verità - Caserta e Orvieto si giocano la Promozione : domenica al PalaVignola di Caserta lo spareggio della Finale dei Play Off promozione, la Golden Tulip ospita la Zambelli Orvieto e chi vince è in A1 L’ultimo weekend pallavolistico della stagione di Club non riserva solo la finalissima di Champions League tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano. Al PalaVignola di Caserta, infatti, domenica 19 maggio alle ore 17.00, le padrone di casa della Golden Tulip e le ospiti ...

Molti editori stanno rimuovendo i propri titoli dall'Epic Games Store dopo l'annuncio della Promozione "Epic Mega Sale" : dopo che Epic Games ha annunciato l'Epic Mega Sale, ovvero una promozione che permette di acquistare titoli a prezzi scontatissimi, Molti editori hanno scelto di rimuovere dallo Store i propri giochi.Il primo ad essere stato eliminato è proprio Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Il gioco è stato scontato per un breve periodo, ma improvvisamente è scomparsa la pagina. Il tentativo di accedere alla pagina del negozio del gioco rimanda ad un ...

PlayStation Store - disponibili anche da noi gli sconti della Promozione "100% digitale" : Dopo l'arrivo in America, la promozione 100% Digitale arriva anche qui da noi e porta con sé una serie di titoli imperdibili scontati fino a più dell'80%.Gli sconti verranno applicati esclusivamente sulla versione digitale di una serie di titoli. Tra questi possiamo trovare Hellblade Senua's Sacrifice a 14,99 euro, Dead Cells a 15,99 euro, Layers of Fear a 4,99, la stagione completa di Life is Strange: Before the Storm a 4,99 euro, The Messenger ...

Playoff e Promozione Serie B 2019/ Cittadella e Verona ok - delusione Perugia : Playoff Serie B 2019: ecco chi troverà posto nel tabellone finale della lotta promozione in Serie A. Fuori il Perugia, dentro il Cittadella.

L'alluminio a Verona : Promozione della raccolta e del riciclo. Dal 10 al 12 maggio 2019 - in piazza Bra - stand informativo - su come ... : ... è, appunto, l'educazione ad un'attenzione sistematica alla raccolta e alla differenziazione stesse, quale punti di partenza, per un riciclaggio, creatore di risparmio e di economia. Pierantonio ...

La Cesena calcistica in festa - Piazza della Libertà 'abbraccia' gli eroi della Promozione : Per una sera Piazza della Libertà si è trasformata in un piccolo stadio Manuzzi. Oltre mille i tifosi bianconeri che hanno 'abbracciato' i protagonisti della promozione in serie C. Il Cesena al gran ...

Pordenone - Tesser prolunga dopo l’impresa della Promozione : i dettagli del rinnovo : Il Pordenone ha conquistato una storica promozione nel campionato di Serie B, merito anche e soprattutto dell’allenatore Attilio Tesser che guiderà la squadra anche nella prossima stagione. Si tratta di un segnale di continuità da parte della società che proverà ad affrontare una stagione tranquilla nel prossimo campionato. L’accordo è stato raggiunto fino al 2021. “Sono felicissimo di proseguire il percorso iniziato lo ...