Bimba di 2 anni uccisa a Cremona Accanto alla piccola c' era il padre ferito

Cremona - Bimba di due anni uccisa a coltellate in casa : il padre era accanto a lei ferito : Una bambina di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di Cremona. Quando sono intervenuti i carabinieri, accanto alla piccola c'era il padre, a sua volta ferito...

Catania - tecnica innovativa salva una Bimba di 8 anni : rimosso un tumore gigante dalla testa : Una tecnica innovativa applicata all’ospedale Garibaldi di Catania ha permesso di salvare una bambina consentendo di rimuovere un tumore intracranico gigante con la preservazione di tutte le strutture vitali. “Il difficile intervento eseguito, il primo di questo genere al mondo, serve a rimarcare come l’alta specialità dell’Arnas Garibaldi si confermi ancora una volta affidabile e vincente”, il commento del dg Fabrizio De Nicola.

Era in cortile! Bimba di 2 anni muore schiacciata dall’auto della mamma : Una bambina di neanche due anni è morta stamattina a Villarbasse, in provincia di Torino, investita dall'auto guidata dalla madre. La tragedia è avvenuto nel cortile di casa, in via Don Rambaudo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia municipale.Ancora da stabilire la dinamica del drammatico incidente anche se, stando ai primi accertamenti, pare che la piccola sia sfuggita al controllo della nonna, mentre la ...

Verona - Bimba di 10 anni colpita da tetano in rianimazione : non era vaccinata : È in prognosi riservata la bambina residente in provincia di Verona colpita da tetano. La piccola, 10 anni, è ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Borgo di Trento e ha sviluppato l'infezione dopo una banale caduta. Da quanto si apprende, non era vaccinata. Roberto Burioni, epidemiologo e divulgatore, dalla sua pagina Facebook ha attaccato duramente i no-vax. La caduta e l'infezione La bimba è caduta qualche giorno ...

Usa : Bimba di 4 anni ruba bambola dal negozio - agenti fermano l’auto e le puntano la pistola : L'episodio ha scatenato una valanga di polemiche contro gli agenti di polizia del dipartimento di Phoenix, nello stato dell'Arizona, in Usa. Secondo la coppia di genitori, nessuno di loro si era reso contro che la piccola aveva preso la bambolina dal negozio.