Volley femminile | Nations League 2019 | l’Italia conquista il primo posto se… Tutte le

Le statistiche dicono che la migliore nel campo azzurro è stata Sorokaite (20 punti), seguita da Sylla (12 punti) e Bosetti (11 punti), anche se quest'ultima è stata sicuramente la più continua nel corso della partita.

13-13 Pietrini murata, nuova parità 13-12 Difesa non perfetta delle azzurre, arriva il punto delle avversarie 13-11 FUCILATA DI DANESI IN PRIMO TEMPO! 12-11 Boz trova la diagonale, la Turchia non molla nulla 12-10 MUROOOOOOOOOOOO! SOROKAITEEEEEEEEEEEEEE! 11-10 SOROKAITE! CONTRATTACCO PERFETTO! 10-10 Karakurt completamente fuori misura dai nove metri 9-10 Servizio in rete per Nicoletti

7-9 Servizio lungo di Yilmaz 6-9 Sorokaite non trova la parallela, nuovo allungo della Turchia 6-8 Fallo di invasione del muro italiano, si va al cambio di campo 6-7 MUROOOOOOO MALINOV! LE AZZURRE AGGRAPPATE AL SET! 5-7 Sbaglia questa volta Karakurt 4-7 Karakurt con la diagonale profonda 4-6 Yilmaz a segno con il pallonetto 4-5 ACEEEEEE PIETRINI! 3-5 Netta l'invasione di Kalac a

Italia-Turchia (25-19; 17-25; 23-25; 25-15). Le padrone di casa spengono improvvisamente la luce nel quarto parziale e permettono alle azzurre di conquistare il tiebreak. Sfida appassionante! 25-15 PIETRINI CHIUDE IL SET! SI VA AL tiebreak! 24-15 Malinov serve Danesi impreparata e rimedia un muro 24-14 Pietrini trova il tocco del muro! 23-14 ACEEEEEE BOSETTI! ITALIA AD UN PASSO DAL

17-12 BOSETTI IN DIAGONALE! Difesa eccezionale di De Gennaro! 16-12 Kalac a segno con il primo tempo 16-11 MUROOOOOOO! MALINOV E FAHR CHIUDONO LO SCAMBIO! 15-11 MURO DI FAHR! L'ingresso positivo della centrale al posto di Chirichella 14-11 Sorokaite rischia su palla staccata e sbaglia 14-10 Mani fuori di Boz, appena entrata per far rifiatare Karakurt 14-9 ACEEEEEEEEE SOROKAITE! IL

7-5 SOROKAITE STAMPA ISMAILOGLU! 6-5 MURO DI DANESI! Karakurt non passa! 5-5 MAGIA DI BOSETTI! L'azzurra trova il tocco del muro dopo uno scambio interminabile 4-5 Secondo primo tempo consecutivo di Gunes 4-4 Bosetti mette a terra il punto ma tantissima fatica per le azzurre… 3-4 Primo tempo di Gunes, la Turchia sembra più convinta 3-3 Yilmaz impeccabile in diagonale 3-2

8-3 Karakurt non trova il campo, timeout tecnico sul +5 per le azzurre 7-3 BOSETTI! DIAGONALE PERFETTA! 6-3 MUROOOOOOO MALINOV! 5-3 Sorokaite pizzica l'asticella al servizio 5-2 MALINOV DI SECONDA! Turno al servizio eccellente di Sorokaite 4-2 MANI FUORI PER SYLLA! Molto più convinte le azzurre in questo inizio! 3-2 MAGIA DI BOSETTI! Pallonetto profondo dalla seconda linea! 2-2

16-24 Errore per Sylla che non trova il tocco del muro, le immagini lasciano qualche dubbio 16-23 Sylla non passa con il pallonetto spinto di mancina 16-22 Muro di Fahr entrata al posto di Chirichella 15-22 Servizio lungo di Dilik 14-22 Passa Yilmaz in contrattacco, la Turchia ad un passo dal secondo parziale 14-21 Karakurt con uno splendido attacco dalla seconda linea 14-20 Gunes

8-15 Muro preso da Sylla, momento difficile e timeout Mazzanti 8-14 Ismailoglu chiude in diagonale, ancora un contrattacco gestito male dalle azzurre 8-13 C'è il tocco di Sylla, allungo deciso della Turchia 9-12 Karakurt completamente fuori misura dalla seconda linea, richiesta di challenge 8-12 Sorokaite non trova il tocco del muro, azzurre imprecise in fase di ricostruzione 8-11

2-5 Karakurt in diagonale, azzurre in difficoltà in questo momento 2-4 Muro di Yilmaz su Chirichella 2-3 Karakurt con il pallonetto, non riesce la copertura di Malinov 2-2 Chirichella scardina il muro avversario e trova il mani fuori 1-2 Parallela vincente di Yilmaz 1-1 Sorokaite restituisce immediatamente il favore 1-0 Sbaglia subito Yilmaz dai nove metri INIZIO SECONDO SET. al

20-17 BOSETTI IN CONTRATTACCO! 19-17 Yilmaz a segno da seconda linea al rientro in campo 19-16 SYLLAAAAAA! Scambio prolungato, perfette le azzurre in questo momento! Timeout Turchia 18-16 DANESI DI SECONDA! Finta di palleggio e zampata vincente del centro azzurro! 17-16 Ancora un'invasione della Turchia a muro! 16-16 Sorokaite palleggia per Sylla che piazza con grande

8-8 BOSETTI PER SOROKAITE! Mani fuori dell'opposto italiano e parità! 7-8 Sorokaite in diagonale, perfetto il rientro in campo della azzurre 6-8 Yilmaz insacca il pallone tra muro e rete, Turchia avanti al primo timeout tecnico 6-7 Danesi con il primo tempo, ottima la scelta di Malinov questa volta 5-7 Malinov ancora con un pallone non perfetto per Bosetti che trova il muro

17.58 Tutto pronto per l'inizio di Italia-Turchia, penultimo impegno delle azzurre nella prima fase della Nations League 2019! 17.54 Mazzanti ripropone il sestetto titolare con l'assenza della sola Paola Egonu, assente per via del malore capitatole la scorsa settimana e rimasta a casa per effettuare ulteriori accertamenti. Guidetti schiera anche la giovanissima Karakurt,