Sabatini | «Bologna è la mia sfida finale»

Imprime Advisory ha curato il contratto di Sabatini con Bologna e Montreal Impact : Imprime Advisory Bologna Montreal Impact Sabatini . Imprime Advisory ha affiancato Free 2 Be Holdings Inc., società che controlla il Bologna Fc 1909 e il Montreal Impact , nella definizione contrattuale dell’accordo che ha portato all’ingresso di Walter Sabatini nel ruolo di Coordinatore delle Aree Tecniche dei due club calcistici. Il dirigente intraprende così una nuova avventura […] L'articolo Imprime Advisory ha curato il contratto di ...

Bologna - Sabatini si presenta : “E’ il posto migliore per avere successo. Dobbiamo trasformare lo’eccezionale in ordinario” : Il Bologna ha presenta to il nuovo direttore dell’area tecnica Walter Sabatini , che sarà anche responsabile del Montreal Impact. L’ad Claudio Fenucci lo ha introdotto con queste parole: “Il nostro obiettivo è migliorare la squadra e la proprietà si aspetta un miglioramento. Sono state messe risorse finanziarie e una nuova organizzazione nella quale è entrato Sabatini . Una struttura unica “che nasce perché le sfide ...

Bologna - Sabatini nuovo coordinatore dell’area tecnica : Sabatini Bologna – Walter Sabatini è stato nominato nuovo coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, club canadese di cui Joey Saputo è proprietario. La notizia era nell’aria, ed è stata confermata dai felsinei attraverso un comunicato ufficiale, diramato questo pomeriggio. Questa la nota integrale: «Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante […] L'articolo Bologna , Sabatini nuovo coordinatore ...

Svolta Bologna - arriva Sabatini : sul mercato caccia a Defrel ed Imbula : Il Bologna programma il futuro. Ultima parte di stagione strepitosa per il club rossoblu che ha conquistato la salvezza addirittura in anticipo, merito di Sinisa Mihajlovic che è subentrato a Filippo Inzaghi cambiando completamente volto alla squadra. Negli ultimi giorni sono andati in scena incontri tra il serbo e la dirigenza, c’è volontà di continuare ma tutto dipenderà dall’eventuale chiamata di una big. Come riporta la ...