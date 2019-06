M5S contro PD sul caso Lotti | “è sconcertante”

Morra (M5S) a Fanpage.it : “Commissione antimafia ha chiesto primo incontro a Salvini a dicembre” : Nicola Morra, senatore del Movimento 5 stelle e presidente della Commissione parlamentare antimafia, è stato ospite degli studi di Fanpage.it, affrontando varie questioni legate all'attività istituzionale e alla più stretta attualità politica, a cominciare dal caso Arata e la richiesta di audizione in Commissione del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Radio Radicale riaccende scontro M5S-Lega - tensione Rai : Radio Radicale riporta in superficie lo scontro politico tra M5s e Lega portando in Parlamento tutta la tensione tra i due alleati di governo. Gli attriti fra la Lega e il Movimento Cinque Stelle sono esplosi nelle Commissioni Bilancio e Finanza, dove il partito di Matteo Salvini ha votato un emendamento del Pd a favore dell'emittente, malgrado il parere contrario della pentastellata viceministra dell'Economia Laura Castelli. Ma e' stato solo il ...

Parlamentari M5S criticano il meme di Di Maio contro i negozi pakistani e cinesi : All’inizio c’è chi addirittura pensava fosse un fake. Ma l’immagine condivisa dal canale Facebook ufficiale del Movimento 5 Stelle - Luigi Di Maio che con sguardo severo e mano ferma annuncia “controlli anche sui negozi di cinesi e pakistani” - non ha lasciato spazio a dubbi. La stretta annunciata dal ministro del Lavoro non è piaciuta a molti deputati e senatori grillini. Ma ancor meno il ...

M5S - nel mirino i sottosegretari Crippa e Cioffi. Ma diversi parlamentari preparano documento contro la "graticola" : "È una gogna" : È scoppiata la guerra dei dossier all’interno del Movimento 5 Stelle dopo la ‘graticola’ dei sottosegretari, passati sotto la lente di ingrandimento delle Commissioni parlamentari di riferimento in una sessione di colloqui che si sono svolti tra lunedì e martedì sera. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, che cita fonti M5S, particolarmente duro è stato il giudizio espresso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Giugno : I dem votano M5S - ma non è reciproco. Contro la Lega il Pd studia “desistenze” : Pd, effetto Campobasso: si studia la “desistenza” Nel capoluogo molisano gli elettori di sinistra hanno votato M5S Contro Salvini di Wanda Marra I veteromelodici di Marco Travaglio A parte le famiglie Falcone e Borsellino e le altre vittime di mafia, che hanno il sacrosanto diritto di protestare, invitiamo alla calma i politici indignati speciali che stanno linciando Enrico Lucci per aver ospitato due cantanti neomelodici e aver Fatto ...

Sergio Mattarella contro i No-Vax : "Certe cose sono inaccettabili" - schiaffo al M5S? : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato in visita istituzionale al Cern di Ginevra, uno dei principali centri di ricerca in Europa: "In un'epoca in cui emergono sconsiderati scetticismi, quando non inaccettabili opposizioni, la scienza dà importanti contributi". Mattarella sembra v

Romano Prodi - gufata contro l'Italia di M5S e Lega : "Fuori controllo - persino i dadi da brodo" : Romano Prodi si scaglia contro il governo gialloverde e, in particolare, contro Matteo Salvini: "Sarà difficile per l'Italia avere cariche importanti nella prossima Commissione Europea. O i partiti oggi al governo piegano un po' la testa e chiedono scusa oppure non avranno niente", ha commentato dur

Renzi contro il M5S : 'Sono spariti i bagnini - pagano la gente per stare a casa' : Si torna a parlare di reddito di cittadinanza. La polemica divampa nuovamente tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico, nella persona di Matteo Renzi. Ancora una volta lo scontro dialettico riguarda i principi che regolano il funzionamento del sussidio fortemente voluto dai grillini. Stavolta, però, a far divampare la polemica è una lamentela che arriva da un sindaco del Pd secondo cui sarebbe diventato difficile reperire ...

Debito - scontro sui mini-Bot Voci della Lega : risultati o voto Malumore M5S : agenda è loro : Giorgetti: una delle soluzioni. Salvini: l’importante è pagare le imprese. Ma Boccia (Confindustria) dice no

Gianluigi Paragone sparito dai radar M5S dopo la rivolta contro Luigi Di Maio : la mossa di Casaleggio : Appena hanno provato ad alzare la testa contro il loro vicepremier Luigi Di Maio, i grillini GianLuigi Paragone e Alessandro Di Battista hanno subito dovuto riabbassarla. Ci hanno pensato Davide Casaleggio e Beppe Grillo a fargliela abbassare, attraverso la farsa del voto sulla piattaforma Rousseau,

2 Giugno - Buffagni (M5S) contro Fico : “Sua polemica suicida - è un favore alla Lega” : Il sottosegretario agli Affari regionali ed esponente del M5S Stefano Buffagni è tornato sulla polemica innescata dal presidente della Camera Roberto Fico, in occasione del 2 Giugno: "Non l'avrei detto perché oltre a fare un favore suicida all'alleato credo che poi il 2 Giugno sia la festa degli italiani e non solo delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il tricolore che sventola il prossimo anno".Continua a leggere

Governo - incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Fonti M5S : “Positivo e proficuo” : incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi intorno alle 16. Il leader della Lega ha lasciato il suo appartamento romano intorno alle 15.30 dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per un colloquio con il leader M5s. Al termine dell’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio è atteso a Campobasso. Secondo ...

M5S contro la Whirlpool : “deve rispettare gli accordi” : Lo Stato è dalla parte dei lavoratori e la Whirpool non deve fare altro che rispettare gli accordi. Le parole di Luigi Di Maio sono state chiare. Un’azienda non può lasciare i lavoratori in mezzo alla strada, soprattutto se l’azienda si chiama Whirpool e ha preso determinati accordi solo pochi mesi fa. Quello che viene chiesto è il rispetto nei confronti dello Stato e delle famiglie degli stessi dipendenti: “Per quanto ...

