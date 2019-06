Traffico Roma del 17-06-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA CASSIA DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO. RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA COLLATINA DA VIALE TOGLIATTI A VIALE DELLA VENEZIA GIULIA IN ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. NEL RIONE PRATI Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA BARLETTA: ALTEZZA VIALE GIULIO CESARE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA VIA DOMENICO TARDINI E VIA CALISTO II IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA DI SETTECAMINI, INTERESSATA VIA CASAL BIANCO ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE SUL GRA, NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO: CI SONO CODE ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA E DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE. A Roma NORD SULLA VIA FLAMINIA Traffico INSOLITO IN USCITA DALLA CIITTÀ ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA: SI TRATTA DI UN INCIDENTE. ALTRO INCIDENTE ALLE PORTE DI ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 07:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON CODE È SEGNALATO SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RAI A SAXA RUBRA VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INVECE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA PRIMA PORTA A VIA DEI DUE PONTI CODE ANCHE SULLA SALARIA E SULLA VIA APPIA IN ENTRATA IN CITTÀ INCOLONNAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 16-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO A CAUSA DEI RIENTRI VERSO IL CENTRO SOPRATTUTTO DI QUANTI HANNO TRASCORSO IL FINE SETTIMANA FUORI PORTA O LA DOMENICA AL MARE. CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA LITORANEA OSTIA ANZIO TRA TORVAIANICA, CASTEL PORZIANO E IL LIDO DI OSTIA. TRAFFICATISSIME AURELIA, PONTINA, CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 16-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RIENTRI A Roma PENALIZZATI ANCHE DA INCIDENTI: SULLA Roma-FIUMICINO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, LUNGHE CODE TRA L’AEROPORTO E LA FIERA. PER INCIDENTE AUTO IN FILA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA; L’INCIDENTE È APPENA DOPO L’USCITA DI PRATICA DI MARE-TORVAIANICA. ALTRO INCIDENTE SULLA ...

Traffico Roma del 16-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CORSO I RIENTRI A Roma, E OLTRE AL Traffico INCIDENTI STANNO PENALIZZANDO GLI SPOSTAMENTI. CODE PER INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA L’AEROPORTO E LA FIERA. PER INCIDENTE AUTO IN FILA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA; L’INCIDENTE È APPENA DOPO L’USCITA DI PRATICA DI ...

Traffico Roma del 16-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 16:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI LUNGO LA PONTINA, Traffico DI RIENTRO A Roma. ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E IL RACCORDO ANULARE. DENTRO Roma È IN AUMENTO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. INTANTO PROSEGUE VIA LIBERA, L’INIZIATIVA CHE PREVEDE LA PEDONALIZZAZIONE COMPLETA ...

Traffico Roma del 16-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SCORREVOLE IL Traffico, NON CI SONO DISAGI DI RILIEVO NONOSTANTE DIVERSE STRADE CHIUSE TRA IL CENTRO, PRATI E SAN LORENZO PER VIA LIBERA, L’INIZIATIVA CHE PREVEDE LA PEDONALIZZAZIONE COMPLETA DELLE STRADE. TRA QUESTE, RICORDIAMO: VIA COLA DI RIENZO, VIA VENETO, VIA XX SETTEMBRE, UN TRATTO DELLA ...