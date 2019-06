Debito pubblico | Bankitalia | “Ad aprile sale di 14 | 8 miliardi arrivando a 2 373”

Debito pubblico segna nuovi record - in un mese sale di quasi 15 miliardi a 2.373 miliardi : Il Debito pubblico cresce senza sosta e fa segnare un nuovi record assoluto. Il bollettino della Banca d’Italia rende noto che il Debito delle amministrazioni pubbliche ha fatto segnare ad aprile, rispetto a marzo, un incremento di 14,8 miliardi di euro, portando il totale a 2.373,3 miliardi.L’incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (2,8 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (11,6 ...

Il vicepresidente Bce : «Il vostro Debito pubblico è una spada di Damocle» : «In Spagna neanche Vox mette l’euro in discussione. I mini Bot? Draghi dice che sono illegali o aumentano il debito. Io dico anche che distruggono la fiducia e questo è un grave errore»

Le parole di Savona sul Debito pubblico che non aiutano il governo : Avvitamenti pericolosi. E contraddizioni di governo. Nel giorno in cui l'Europa dà sette giorni di tempo all'Italia per presentare un piano credibile di risanamento dei buchi di bilancio del biennio 2018-2019 e per racimolare 9 miliardi di euro, l'ex ministro per i rapporti con l'Europa, oggi ai vertici della Consob, Paolo Savona, “riabilita il debito sovrano” dicendo che “il debito al 200% è sostenibile”. L'intreccio da brivido lo sintetizza ...

Per Paolo Savona il Debito pubblico non è un problema : “Sostenuto dai risparmi degli italiani” : Secondo Paolo Savona, presidente Consob, l'elevatissimo debito pubblico italiano non rappresenta un problema, in quanto è sostenuto dai risparmi degli italiani. "Non è che non esista un limite all'indebitamento, ma i livelli nell'ordine del 200% rispetto al Pil non contrastano con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica", ha aggiunto.Continua a leggere

Savona (Consob) : «Ridare dignità al Debito pubblico - il risparmio degli italiani lo sostiene. Le autorità alimentano speculazione su BTp» : L'approccio “macroeconomico” del professore: «per la crescita serve un’azione congiunta di settore pubblico e privato per attivare investimenti aggiuntivi di 20 miliardi»...

Procedura di infrazione - di chi è la colpa : il Debito pubblico spiegato bene : Il vicepremier Luigi Di Maio sostiene che la Procedura d'infrazione è colpa del debito accumulato dal Pd nel 2017 e 2018...

Fmi : Debito pubblico Usa "insostenibile" : 17.10 Allarme del Fondo monetario internazionale sul debito Usa: è su una traiettoria "insostenibile", è al 107% del Pil. "Ci sono varie opzioni fra le quali scegliere" per ridurlo, e fra queste figurano l'affrontare le spese crescenti per l'assistenza sanitaria e aumentare le tasse indirette, afferma il Fmi. Poi osserva: gli Stati Uniti stanno sperimentanto la ripresa più lunga della loro storia, accompagnata da bassi livelli di ...

Il Debito pubblico non si azzera per magia : il falso mito del modello Giappone : L'Italia ha sprecato, nei primi anni dell'euro, l'occasione storica per risolvere il problema del debito pubblico. E oggi trovano sostenitori coloro che propongono ricette miracolose per ridurlo o eliminarlo senza pagare pegno. La realtà, però, è ben diversa....

Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del governo alla lettera della Commissione Ue sul Debito pubblico : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda quota 290 punti base in apertura dei mercati azionari nella giornata in cui è attesa la lettera di risposta del governo italiano all’Ue sui conti pubblici. Il decennale italiano è scambiato al 2,72% sul mercato secondario. La missiva firmata dai commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria, era arrivata mercoledì: l’Unione Europea ...

Debito pubblico - la lettera Ue all'Italia. «I progressi sono insufficienti». E lo spread risale : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

La Commissione Ue è pronta a sanzionare l'Italia per il Debito pubblico : Salvini, è nata una nuova Europa Londra, 28 mag - (Agenzia Nova) - Il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, ha baciato il suo rosario e ringraziato Dio dopo il trionfo del proprio partito alle elezioni europee del 26 maggio. Un esito che rafforza il

In arrivo la lettera Ue con il richiamo all’Italia sul Debito pubblico : La Commissione europea dovrebbe inviare a breve al governo Conte una lettera in cui chiederà chiarimenti sulle ragioni che hanno contribuito a un nuovo aumento del debito pubblico, tra il 2017 e il 2018, dal 131,4 al 132,2% del Pil. La tendenza vìola le regole del Patto, nate per assicurare stabilità di bilancio nei Paesi che condividono la moneta unica: Bruxelles chiederà quindi al ministero del Tesoro di chiarire se vi sono «fattori ...