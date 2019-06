Casting per Disneyland Paris e per uno spettacolo teatrale a Roma

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) Sono attualmente in corso le selezioni di performer per interpretare personaggi maschili e femminili della Disney e/o di Marvel per il parco a tema. Si cercano inoltre anche figure generiche. I prossimisi terranno a breve nella Capitale. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici/ballerine per unoscritto e diretto dal regista e attore Lauro Versari, che verrà poi messo in scena aPer il noto parco a temail prossimo 19 giugno si terrà auna giornata diper la ricerca di performer in grado di interpretare personaggi della Disney e/o di Marvel, ma anche per figure generiche. Tutti i candidati devono essere maggiorenni e conoscere la lingua inglese o quella francese. Indispensabile anche una certa abilità nella danza. Per quanto concerne poi i personaggi maschili, si richiede una statura ...

OfficialASRoma : ?? @Hyundai_Italia ha organizzato un casting per scegliere alcuni tifosi a cui far incontrare l'#ASRoma. Ma non è an… - ofhousesamos : @blueclarisss ODDIO CHE FIGO, (VORREI ESSERE SARDO PER FARE IL CASTING ??) - sissi09762106 : RT @Koloredmarti: La redazione mentre fa’ i casting per scegliere i tronisti: #uominiedonne -