Piero Angela | Vorrei morire in scena | mentre lavoro | Caterina Balivo in

Vieni da me - lo strazio di Piero Angela : "Come vorrei morire". Caterina Balivo in lacrime : A di Vieni da Me Piero Angela ha a lungo raccontato la sua vita e le sue esperienze a Caterina Balivo. Sul figlio Alberto, pure lui divulgatore in Rai, papà Piero ha detto: “Lui è un biologo, è sempre stato un appassionato. Infatti ha fatto scienze naturali. Ha fatto il ricercatore, ha studiato in

Caterina Balivo chiude i battenti - Piero Angela emoziona a Vieni da Me : Caterina Balivo conclude Vieni da Me con Piero Angela. Un ospite di eccezione chiude dunque i battenti di una trasmissione che la presentatrice napoletana ha trasformato in un enorme successo. Per il gran finale la Balivo si presenta in studio con un mini dress d’oro scintillante e il tanto criticato cerchietto alto che però ora pare sia diventato un must. Piero Angela, classe 1928, il prossimo 26 giugno ritorna in tv con una nuova ...

Piero Angela a Vieni da me : Caterina Balivo scoppia a piangere : Vieni da me, Caterina Balivo in lacrime per Piero Angela: “Non lo vorremmo mai…” È stato ospite dell’ultima puntata di questa prima edizione di Vieni da me il grande Piero Angela, che ha parlato della sua vita, dell’amore smisurato per sua moglie e della sua straordinaria carriera da divulgatore scientifico che lo hanno fatto amare al pubblico televisivo. Verso la fine dell’intervista, però, Caterina Balivo ...

Raccontare la scienza nell’era delle fake news : a Siena un incontro con Piero Angela : In preparazione del Graduation Day, la cerimonia per i neolaureati dell’Università di Siena che si svolgerà il 15 giugno, per la prima volta in piazza del Campo, l’ospite d’eccezione dell’evento Piero Angela terrà un incontro pubblico, venerdì 14 giugno al Teatro dei Rinnovati. Alle ore 17.30 la giornalista di Rai tre scienza Rossella Panarese intervisterà Angela sui temi della divulgazione scientifica, nell’incontro dal titolo “Raccontare la ...

Piero Angela : “Scienza - ricerca - tecnologia e innovazione la vera macchina della ricchezza” : “La scienza, la ricerca, la tecnologia, l’innovazione sono la vera macchina della ricchezza, ma purtroppo la politica, soprattutto nel nostro Paese non sembra accorgersene e non fa nulla per alimentarle. Continuando così non reggeremo il confronto con i Paesi emergenti come India e Cina, ma nemmeno con i vicini europei“: lo ha dichiarato questa mattina Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, durante il colloquio ...

Piero Angela : "Calo demografico? In Italia un pensionato vale più di un neonato perché uno vota - l'altro no" : “Oggi i centenari sono circa 117 mila, nel 2050 si stima saranno 150mila. Anche a me piacerebbe arrivare a 200 anni, ma solo se in motocicletta e con una bionda sul sedile posteriore”. L’Italia oggi è uno dei paesi più vecchi al mondo. Cinquanta anni fa ogni donna in media faceva due figli, oggi poco più di uno. Un quadro preoccupante di cui parla Piero Angela a Il Fatto Quotidiano. Per l’instancabile ...

Maturità 2019 VIP : Piero e Alberto Angela sono le star che i maturandi sognano in commissione d’esame : In attesa dell’uscita dellecommissioni per la Maturità 2019, Skuola.net ha chiesto ai maturandi di scegliere i commissari dei loro sogni. Come? Tramite un sondaggio online nel quale sono stati proposti alcuni VIP del momento; personaggi di spicco della musica, della tv, dello sport – tutti rigorosamente italiani -, che si sono distinti nei rispettivi campi. Quali saranno stati i prescelti per comporre la commissione ideale? ...

Piero Angela : "A 20 anni ero un poveretto tutto entusiasmo - non capivo niente : da giovani siamo folli come non saremo mai più" : "Con gli anni cambiano: la quotidianità, il peso delle cose. Se mi guardo indietro, non rimpiango i miei 20 anni: ero un poveretto tutto entusiasmo, non capivo niente". È un Piero Angela saggio come sempre quello che in un'intervista di Vanity Fair, ospite d'onore al Premio Costa Smeralda, si racconta:"Poi cresci, e studiando scopri che la maturazione fisica del cervello si completa tra i 21 e i 22, prima mancano proprio gli ...

Piero Angela : «Il più bel giorno della mia vita» : Piero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero AngelaPiero Angela«La felicità è una cosa rara. Dura poco, e tende a svanire in un niente. Però ricordo un giorno degli anni Trenta, con il mio compagno di classe, alla scuola elementare: per tirare su le calze che scendevano, si portavano gli elastici con i bottoni, e potevi regolarle da lì: più strette, più lasche. Non successe ...

Roma. Fori Imperiali : tornano i Viaggi di Piero Angela e Paco Lanciano : Dopo i successi degli scorsi anni tornano, fino al 3 novembre 2019, i Viaggi nell’antica Roma di Piero Angela e

Piero Angela non approva la scelta del nipote Edoardo : Il nome di Piero Angela, storico conduttore e ideatore della trasmissione SuperQuark, come anche quello del figlio Alberto Angela, che ne ha seguito le orme, è indissolubilmente legato alla ...

Piero Angela : “Mio nipote Edoardo idolo del web? Una tragedia” : “Mio nipote Edoardo idolo del web? Per me è una tragedia“. A dirlo è Piero Angela nell’inedita veste di nonno in un’intervista al settimanale Chi. Il celebre divulgatore scientifico si è raccontato, parlando della sua famiglia ed esprimendo perplessità riguardo i social media, in particolare, in riferimento a quanto accaduto al nipote Edoardo, figlio di Alberto, che quando è stata resa nota la sua identità è diventato ...

Piero Angela : "Mio nipote Edoardo idolo del web? Una tragedia. I social potenziali strumenti di distruzione di massa" : "Mio nipote Edoardo idolo del web? Per me è una tragedia", a parlare così è Piero Angela che, smessi per un momento i panni di divulgatore, veste quelle di nonno e si confessa al settimanale Chi. La famiglia Angela è una vera e propria dinastia: il 90enne Piero è una colonna portante della scienza e della cultura portate in televisione, come lo è ormai suo figlio Alberto, apprezzatissimo dal pubblico ...

Piero Angela ricorda Giovanni Bignami : «Ci spiegava l'universo con semplicità» : E la sua trasversale capacità di raccontare di storia, tecnologia, scienza e natura vince comunque la sfida con un mondo fatto di utenti molto diversi. Si va verso una sempre maggiore ...